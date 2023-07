"Me mafien apo qytetarët?!”/ Zbardhet njoftimi i fundit, çfarë pritet të ndodhë nesër tek SPAK-u

Një protestë është njoftuar të mbahet ditën e nesërme përpara godinës së SPAK-ut.

Protesta është organizuar nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, ndërsa ka gjetur edhe mbështetjen e Partisë Demokratike.

Aleanca kërkon drejtësi për çështjen e Teatrit kombëtar me moton “SPAK: Ndaje mendjen! Me mafien apo me qytetarët?!”

Deputetja e PD-së, Ina Zhupa, ka bërë thirrje që qytetarët të bashkohen nesër në orën 10:00 përpara godinës së SPAK.

“Nesër në ora 10:00,

Heshtja është bashkëfajësi.

Qytetarët kërkojnë drejtësi!” shkruan zhupa në rrjetet sociale.

Ndërkohë, kujtojmë se kjo protestë vjen 2 vjet e 9 muaj nga kallëzimi i parë për prishjen e Teatrit Kombëtar.