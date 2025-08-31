LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Më goditi dhe më kanosi”, shpallet në kërkim 40-vjeçari pas denoncimit në Policinë e Vlorës

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 10:08
Aktualitet

“Më goditi dhe më kanosi”, shpallet në kërkim

Një 40-vjeçar në Vlorë është shpallur në kërkim nga policia pas denoncimit të bërë nga një qytetar. Denoncuesi, K.F. 30 vjeç, ka denoncuar se është dhunuar fizikisht dhe është kanosur nga 40-vjeçari E.Z.

I dyshuari, po ashtu edhe denoncuesi, janë që të dy banorë të Vlorës.

"Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë shpallën në kërkim shtetasin E. Z., 40 vjeç, banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi K. F., 30 vjeç, banues në Vlorë, se ky shtetas e ka kanosur për jetën dhe e ka goditur fizikisht", njofton policia.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion