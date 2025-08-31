“Më goditi dhe më kanosi”, shpallet në kërkim 40-vjeçari pas denoncimit në Policinë e Vlorës
Një 40-vjeçar në Vlorë është shpallur në kërkim nga policia pas denoncimit të bërë nga një qytetar. Denoncuesi, K.F. 30 vjeç, ka denoncuar se është dhunuar fizikisht dhe është kanosur nga 40-vjeçari E.Z.
I dyshuari, po ashtu edhe denoncuesi, janë që të dy banorë të Vlorës.
"Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë shpallën në kërkim shtetasin E. Z., 40 vjeç, banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi K. F., 30 vjeç, banues në Vlorë, se ky shtetas e ka kanosur për jetën dhe e ka goditur fizikisht", njofton policia.