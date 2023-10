Me Gjokoviçin një moment rastësor, Rita Ora e ndoqi ndeshjen e ragbisë me bashkëshortin e saj

Rita Ora dhe bashkëshorti i saj Taika Waititi, ishin pranë njëri-tjetrit teksa shihnin finalen e Kampionatin Botëror të ragbit në Paris të shtunën mbrëma.



Ylli i muzikës pop, 32 vjeçe, dhe regjisori i filmave, 48 vjeç, dukeshin shumë të lumtur teksa brohoritnin nga tribuna, shkruan DailyMail.

Rita në një moment tregoi me gisht nga fusha, teksa bashkë shihnin Afrikën e Jugut të fitonte me rezultatin 12-11 ndaj Zelandës së Re në “Stade de France”.

Regjisori Taika Waititi është i lidhur ngushtë me ekipin All Blacks NZR+, që janë ekipi përfaqësues i Zelandës së Re në ragbi. Këngëtarja e hitit “Hot Right Now” kishte veshur një pallto të zezë dhe xhinse elegante për mbrëmjen në stadium.

Më vonë ajo zbërtheu pallton për të zbuluar se kishte veshur një fanellë ragbi të ekipit All Blacks, duke u futur në atmosferën e ngjarjes së madhe.

Ajo dukej më se tërheqëse dhe elegante, me flokët e saj të cilat ishin lidhur në një topuz të çrregullt me fije që i kornizonin fytyrën e saj përpara.

Rita u pa gjithashtu në një moment rastësor duke qeshur me tenistin numër një në botë, Novak Djokovic, ndërsa turma ishte e mbushur me figura të tjera publike, përfshirë aktorin Jason Mamoa.

Këngëtarja Mika ishte ajo e cila argëtoi publikun me një sërë këngësh para ndeshjes në finalen e Kupës së Botës në Rugby të zhvilluar në “Stade de France” në Paris.

Rita e kaloi gjithë pjesën tjetër të mbrëmjes, në prani të bashkëshortit të saj në tribunat e stadiumi, teksa takimi me figurat e tjera publike duket se ishte vetëm një moment rastësie.