"Më dorëzoi sekretet për ditë të vështira"/ Artan Hoxha takon personin kyç në çështjen 'McGonigal' në Tiranë (Foto)

Gazetari investigativ Artan Hoxha, ka publikuar mbrëmjen e sotme një foto me Agron Nezën, personin e shumpërfolur nga opozita si njeriun kyç në “çështjen McGonigal”.

Në postimin e tij Hoxha shkruan se ka takuar në Tiranë atë që sot politik shqiptare e kërkon në “qiell”.

Me doza humori dhe ironie Hoxha shkruan se siç e do zakoni kush ëhstë gati për t’u “arrestuar” i dorëzon disa “sekrete” më parë.

Postimi i Hoxhës:

Kete Agron Nezen, e kerkoj ne qiell, e gjej ne mes te Tiranes

Sapo mbylla nje takim “top sekret” mes “Çakallit” dhe Personit A, te dosjes Charles McGonigal…

Si tradite, kush eshte bere gati per t’u arrestuar, me dorezon disa “sekrete” per dite te veshtira. Nuk mbaj mend as per çfare e pyeta dhe as çfare me tha

Ne kete vend, “çfare sjell ora, nuk sjell moti”, thote populli…

Une per vete, sapo i zgjidha nja dy halle te vockla qe kisha me FBI-ne…