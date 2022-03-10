LEXO PA REKLAMA!

Me armë zjarri dhe kanabis me vete, policia arreston 4 persona në Elbasan

Lajmifundit / 10 Mars 2022, 10:15
Aktualitet

Me armë zjarri dhe kanabis me vete, policia arreston 4 persona në

Policia Elbasan njofton se:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Cërrik 2022”, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armëmbajtjes pa leje.

Operacioni nga strukturat hetimore e operacionale të DVP Elbasan dhe Komisariati i Policisë Cërrik, në bashkëpunin me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSH.

Sekuestrohen 4 armë zjarri, municion luftarak, lëndë narkotike kokainë dhe kanabis, e ndarë në doza, një sasi parash dhe sende të tjera të jashtëligjshme.

Vihen në pranga 4 shtetasit që i posedonin.

Nga specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve dhe të Sektorit për Shërbime të Specializuara në DVP Elbasan, si dhe shërbimet policore të Komisariatit të Policisë Cërrik, në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit, pas një punë hetimore disamujore, është finalizuar operacioni policor i koduar "Cërrik 2022”, në kuadër të të cilit u kapën dhe u arrestuan në flagrancë shtetasit:

-R. R., 32 vjeç, E. F., 35 vjeç dhe O. M., 46 vjeç, të tre banues në Cërrik dhe R. R., 27 vjeç banues në fshatin Valas.

Gjatë kontrollit fizik ndaj këtyre shtetasve dhe kontrrollit në banesat e tyre, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale:

4 armë zjarri pistoleta, një sasi fishekësh, lëndë narkotike kanabis dhe kokainë, e ndarë në doza gati për shitje, 1 përforcues grushti, një sasi parash dhe 5 aparate celulare.

Nga veprimet hetimore ka rezultuar ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, merreshin me aktivitetin e shitjes së lëndëve narkotike dhe të armëve të zjarrit.

Vijon puna për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të këtyre shtetasve.

Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprat penale "Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” të kryera në bashkëpunim.

