Më afër se kurrë falë “Urës mbi Bunë”/ Miratohet marrëveshja, rruga e re që do lidhë Shqipërinë dhe Malin e Zi

Kuvendi i Shqipërisë miratoi marrëveshjen mes vendit tonë dhe Malit të Zi për ndërtimin e “Urës mbi Bunë”, një urë e cila do të jetë e gjatë 310 metra.

Në një seancë parlamentare që nuk ka zgjatur më shumë se 1 orë, opozita dhe mazhoranca kanë bashkuar votat duke miratuar marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, për ndërtimin e urës mbi Bunë. Ky projekt u miratua me 92 vota pro.

Kjo urë do të mundësojë kalimin nga njëra anë e kufirit në tjetrën për vetëm 2 minuta. Investimi pritet të shkojë rreth 1.5 miliardë lekë, që do të ndahen 50 me 50 mes dy vendeve.

Ura e Bunës pritet të përfundojë për 18 muaj, ku do të shkurtojë distancën mes Velipojës dhe Ulqinit. Projekti u prezantua më 8 mars në Ohër nga kryeministri Rama dhe homologu i tij malazez, Dritan Abazoviç.