Mburrej se kishte copëtuar rivalët, burgoset për 4 vite në Britani shqiptari i vetëquajtur “Djalli”

Një shqiptar është dënuar me 4 vite e gjysmë burg në Britaninë e Madhe, nën akuzë për trafikim lëndësh narkotike.



Mësohet se Selamet Mehmetaj akuzohet se ishte pronari i një shtëpie bari, ku kishte punësuar dhjetëra emigrantë të paligjshëm nga Shqipëria, dhe nga ku shpërndahej drogë me vlerë miliona paund në vit, në gjitha Britaninë.

Mehmetaj, i cili e quante veten "Djalli", u arrestua pasi ra në grackën e gazetarëve të “Daily Mail”, pasi u ofroi atyre t’u shiste kanabis, teksa ata e filmonin fshehurazi. Nën hetim bashkë me të u vendos dhe vëllai, Dior, i cilësuar nga policia si krahu i tij i djathtë. Gjatë bisedës me gazetarët e infiltruar si klientë, ai tregonte me mburje për bëmat e tij kriminale, nga sherret, tek milionat që fitonte duke shitur drogë.

Pasi kishte mbërritur në Britani, Mehmetaj nisi të drejtonte biznesin e tij të drogës dhe të shijonte një stil jetese playboy. Ai gjithashtu bëri një video rap, ku pretendonte se ishte 'numri një' dhe 'i madhi në këtë vend' dhe se si do të 'hapte zjarr me armë' për të mbrojtur miqtë.

Gjykata dëgjoi se si, pavarësisht se kishte bërë një pasuri nga shitja e tij e drogës, ai pagoi dy burra që kishin mbërritur ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar vetëm 100 £ në javë secili, për të punuar me orar të plotë në dy fabrikat e tij të kanabisit, të fshehura në shtëpitë periferike të Londrës Veriore.