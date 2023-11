“Mbreti shqiptar i drogës” Dritan Rexhepi në pranga, ministri i Brendshëm turk: Kërkohej me “alarm të kuq”

Ministri i Brendshëm turk, Ali Yerlikaya ka njoftuar se Dritan Rexhepi , lideri i kartelit të drogës “Kompania Bello”, i cili kërkohej me njoftim të kuq si dhe transportonte drogë nga Amerika Latine në Evropë, u kap gjatë një operacioni të zhvilluar në Stamboll. Duke shpjeguar detajet e operacionit në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Yejlikay u shpreh se “koka” e kartelit të drogës kishte hyrë në Turqi me pasaportë false kolumbiane.

“ Me operacionin “Kartel” të zhvilluar në Stamboll nga autoritetet italiane dhe shqiptare, Dritan Rexhepi lideri i kartelit të drogës “Kompania Bello”, i cili kërkohej me alarm të kuq pasi transporton te drogë nga Amerika Latine në Evropë, u arrestua. Dua që kombi ynë i dashur të dijë se: Jemi të vendosur të pastrojmë vendin nga krimi ndërkombëtar dhe kombëtar dhe trafikantët e lëndëve narkotike.

Dritan Rexhepi, kreu i kartelit ndërkombëtar të drogës të quajtur “Kompania Bello”, i cili transporton drogë nga Amerika e Jugut në Evropë është i kërkuar nga autoritetet e Italisë dhe Shqipërisë, për krimet e “Vrasjes me dashje, drogë, rrëmbim/ privim të lirisë, falsifikim të dokumenteve të udhëtimit, posedimit të armëve dhe municioneve”. Ai kërkohet me qëllim ekstradimi. Trafikanti i lëndëve narkotike. cili ndiqej ndërkombëtarisht nga Drejtoria jonë e Degës Kundër Krimeve Narkotike dhe Drejtoria e Inteligjencës së Policisë së Stambollit, nën koordinimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurisë , ka hyrë në vendin tonë nga Aeroporti i Stambollit me pasaportë kolumbiane të regjistruar. në emër të Benjamin Omar PEREZ GARCIA . Menjëherë u krye aksioni i Kartelit për kapjen e Dritan REXHEPI .

Vendndodhja e drejtuesit të kartelit u përcaktua si rezultat i punës së përbashkët të kryer nga Dega jonë Kundër Krimeve Narkotike në Stamboll, Dega e Inteligjencës, Dega Kundër Kontrabandës dhe Kalimit Kufitar të Emigrantëve dhe shkëmbimit të informacionit me Policinë Italiane. Ai u kap gjatë operacionit të kartelit në Beylikdüzü, Stamboll .

I përgëzoj heronjtë tanë që organizuan operacionin. Lutjet e kombit tonë janë me ne. Lufta jonë kundër trafikantëve të drogës dhe krimit të organizuar do të vazhdojë të rritet me vendosmëri.