Mbi 351 raste dhune në 2022, 80 % e tyre në qytet

Në gjykatën e Tiranës janë shqyrtuar rreth 351 raste dhune përgjatë vitit 2022. Viktimat janë shpesh femra dhe dhunues partnerët e tyre. Të dhënat zyrtare të gjykatës bëjnë me dije se 279 femra dhe 72 meshkuj janë dhunuar. Në 50% të rasteve dhunues janë parterët intimë, por nuk mungojnë as rastet e dhunës nga fëmijët, të afërmit dhe persona të tjerë pa lidhje me njëri-tjetrin.

Ajo çfarë vihet re është se ky fenomen është më i përhapur në qendrat urbane.

Rastet e dhunës në qytet zënë 80% të totalit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

E kur flasim për moshën, shohim se shumica e rasteve i përkasin grupmoshës 26-35 vjeç, pasuar nga grupmosha 36-45 vjeç.

Nga të dhënat e Gjykatës së Tiranës bie në sy gjithashtu se gratë me arsim bazë përbëjnë dhe numrin më të madh të viktimave të dhunës në familje.