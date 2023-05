Mbërrin në Vlorë kroçiera e parë, ‘Bukuroshja e Adriatikut’ me 146 turistë

Mëngjesin e kësaj të diele është ankoruar në Portin e Vlorës, anija kroçere “La Belle De L’Adriatique”, e cila ka sjellë 146 turistë nga vende të ndryshme si Francë 119, Kanada 2, Zvicër 6, Belgjikë 16, Britani e Madhe, Marok.

Kroçera vjen nga porti i Sarandës dhe do të qëndrojë 1 ditë në portin e Vlorës ku do të zhvillojë turet e ndryshme dhe me pas do të shkojë në portin e Durrësit.

Thuajse një muaj më parë ‘Bukuroshja e Adriatiakut’ ishte për të disatin vit radhazi hapi siparin e sezonit turistik për kroçierat në Durrës.

Për këtë reagoi edhe kryeministri Edi Rama i cili ka publikuar pamjet e kroçeres.