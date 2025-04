Mbërrin në portin e Shëngjinit “Libra”, anija me 40 emigrantë!

Anija e Marinës “Libra” e cila u nis nga Brindisi me 40 emigrantë ka mbërritur në portin e Shëngjinit.

Emigrantët do të vendosen në Gjadër, qendrën e ndalimit dhe riatdhesimit të refugjatëve të ngritur nga qeveria italiane në Shqipëri, ndërsa anija me të cilën mbërritën në Shëngjin, do i dhurohet i Shqipërisë.

Anija u niz nga Brindisi mëngjesin e te premtes. Të 40 emigrantët do të vendosen në kampin e Gjadrit, të i cili me dekret të qeverisë italiane është kthyer në Qendër Paraburgimi për Riatdhesim. Bëhet fjalë për shtetas të kombësive të ndryshme, të mbërritur në Brindizi ditët e fundit dhe për të cilët qeveria italiane ka rregulluar procedurën e transferimit në objektin e ndërtuar prej tyre në Shqipëri.

Vendimi erdhi pas miratimit të dekretit të 28 marsit, i cili lejon transferimin jo vetëm të azilkërkuesve të përgjuar në det, por edhe të migrantëve të parregullt, të cilëve komisioneri i policisë u ka dorëzuar dekretin e dëbimit dhe një gjyqtar ka vërtetuar qëndrimin e tyre në një CPR.