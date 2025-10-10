LEXO PA REKLAMA!

Mbërrin në portin e Durrësit kroçiera luksoze, me kapacitet mbi 700 pasagjerë

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 08:38
Aktualitet

Mbërrin për herë të parë në portin e Durrësit kroçiera luksoze “Seven Seas Grandeur”, një nga anijet më elegante dhe moderne të flotës botërore të udhëtimeve detare.

Mbërritja e saj konsiderohet nga autoritetet detare një ngjarje e veçantë për turizmin detar në vend.

Ajo njëkohësisht mbyll dhe sezonin e kroçierave për vitin 2025.

E gjatë 223 metra dhe me një kapacitet prej mbi 700 pasagjerësh, “Seven Seas Grandeur” cilësohet si një “hotel lundrues me pesë yje”.

 

