Mbërrijnë 117 mijë doza të vaksinës Pfizer në Shqipëri
Lajmifundit / 26 Tetor 2021, 18:58
Aktualitet
117,000 doza të vaksinës Pfizer kanë mbërritur në vendin tonë si pjesë e kontratës së dytë të qeverisë shqiptare me kompaninë.
Lajmi është bërë i ditur nga ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.
Ministrja thotë se në total në vendin tonë kanë mbërritur 2,496,960 vaksina anti-COVID. Manastirliu iu bën thirrje qytetarëve që të vaksinohen për të ruajtur veten dhe të afërmit e tyre.