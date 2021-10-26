LEXO PA REKLAMA!

Mbërrijnë 117 mijë doza të vaksinës Pfizer në Shqipëri

Lajmifundit / 26 Tetor 2021, 18:58
Mbërrijnë 117 mijë doza të vaksinës Pfizer në Shqipëri

117,000 doza të vaksinës Pfizer kanë mbërritur në vendin tonë si pjesë e kontratës së dytë të qeverisë shqiptare me kompaninë.

Lajmi është bërë i ditur nga ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.

Ministrja thotë se në total në vendin tonë kanë mbërritur 2,496,960 vaksina anti-COVID. Manastirliu iu bën thirrje qytetarëve që të vaksinohen për të ruajtur veten dhe të afërmit e tyre.

