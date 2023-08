Mashtronte biznesmenë duke u premtuar tendera, kush është Indrit Aliu

Policia e Tiranës ka arrestuar ditën e sotme një 39-vjeçar i cili akuzohet se kishte përvetësuar shuma të konsiderueshme parash nga biznesmenë të ndryshëm, duke i premtuar tendera në Ministrinë i Infrastrukturës.



Ka qenë një biznesmen që ka bërë kallëzim në polici, pasi kishte kuptuar se ishte mashtruar nga 39-vjeçari, që çoi në pranga Aliun.



Indrit Aliu ka rreth 2 vite që ka dalë nga burgu, pasi u dënua në vitin 2011 me 10 vite heqje lirie për të njëjtën vepër penale, ndërsa këtë herë kishte vendosur ta bënte me “zyrtar” profesionin e tij, duke hapur edhe një zyrë ku joshte viktimat.

Aliu kishte një skemë krejt të veçantë në mashtrimin e tij. Në 24.9.2008, ai ka regjistruar në QKR shoqërinë “Dejs&Partners Consulting”, ku ishte ortaku i vetëm.

Objekti i kësaj shoqërie ishte “konsulenca juridike dhe fiskale për individët dhe shoqëritë tregtare, si dhe te gjitha aktivitetet që lidhen me fushën e ndërtimit”. Në vijim, për dy vite me radhë, nën emrin e kësaj shoqërie, Aliu ka hartuar kontrata me shoqëri të ndryshme sipërmarrëse për kryerjen e punimeve të ndryshme ndërtimore nëpër Shqipëri.

Por, sipas Prokurorisë, pasi merrte pagesa nga këto shoqëri në formën e sigurimit të kontratës, ai nuk i ka likuiduar ato më pas për punimet e kryera.

Sipas Prokurorisë, për t’u dukur i besueshëm dhe se përfaqësonte një shoqëri serioze, Aliu ishte shfaqur në programe televizive, kishte sponsorizuar emisione, pretendonte se kishte njohje të shumta në institucionet shtetërore dhe se në zyrë mbante foto me figura të njohura publike.