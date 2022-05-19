Mashtroi me çmimin e ilaçeve, shqiptari më i urryer në Amerikë, përfundon me xhepat “trokë”
Shqiptari më i urryer në Amerikë,Martin Shkreli ka humbur gjithë pasurinë e tij tëgrmbulluar pasi mashtroi me çmimin e ilaçeve ka përfunduar me xhepat trokë.
Shkreli ka humbur pasurinë e tij prej 70 milionë dollarësh pasi iu sekuestruan nga shteti amerikan pas dënimit të tij me burg pas mashtrimit me çmimin e ilaçeve dhe abuzimit në bursë në letrat me vlerë, shkruajnë mediat amerikane.
Shkreli doli sot nga burgu në SHBA duke u lënë në arrest shtëpie dhe pret të lirohet në muajin shtator, por ai ka mbetur pa para pasi e gjithë pasuria i është konfiskuar nga shteti amerikan. Për Martin Shkrelin gjithçka nisur në vitin 2015, kur ai hapi një biznes tjetër të quajtur Turin Pharmaceuticals.
Shkreli u bë shpejt i njohur kur bleu ilaçin që shpëtonte jetën e të sëmurëve me HIV dhe filloi ta rrisë çmimin e çdo pilule nga 13.5 dollarë në 750 dollarë, një rritje prej më shumë se 5000%.
Për këtë arsye, ai u ndalua nga autoritetet amerikane të cilat e dënuan edhe me burg ndërsa tashmë i kanë marrë edhe pasurinë që kishte krijuar prej vitesh, si dhe me biznesin e farmaceutikës.
Kush është Martin Shkreli
Martin lindi në një familje të varfër, më 17 mars 1983 në spitalin Coney Island nga emigrantë shqiptarë që punonin në Bruklin. Ai u rrit në Sheepshead Bay me dy motrat dhe vëllanë e tij. Interesi i tij për aksionet filloi që në fëmijëri ndërsa luante shah me një fqinj. Në moshën 12-vjeçare, ai bleu aksionet e tij të para në kompaninë e teknologjisë Compaq. Ndërsa investoi në Amazon kur ishte 15 vjeç. Shkreli ndoqi shkollën e mesme Hunter College, por është e paqartë nëse ai u diplomua atje. Martin mori kreditet e diplomës së shkollës së mesme City-As-School.
Karriera
Kur Martin ishte 16 vjeç, ai filloi të punonte si praktikant në fondin mbrojtës të Wall Street Cramer, Berkowitz dhe Company pasi mbaroi shkollën e mesme. Ai parashikoi se çmimi i aksioneve të Regeneron Pharmaceuticals do të binte gjatë punës atje. Parashikimi i tij doli i saktë, duke tërhequr vëmendjen e Komisionit të Letrave me Vlerë. Pas katër vitesh si bashkëpunëtor, ai vazhdoi të punojë si analist financiar në Intrepid Capital Management dhe UBS Wealth Management. Fondi i tij i parë mbrojtës, Elea Capital Management, u krijua në vitin 2006. Në vitin 2009, ai themeloi MSMB Capital Management dhe filloi shkurtimin e aksioneve të bioteknologjisë. Pas dy vitesh, ai themeloi Retrophin, një kompani që prodhon ilaçe për sëmundje të rralla.
Jeta personale
Martin Shkreli ishte në një lidhje me Christie Smythe, një ish-reportere e Bloomberg News. Christie ishte ajo që dha lajmin për arrestimin e tij në vitin 2015. Smythe pranoi se ishte në një lidhje me Martinin. Smythe deklaroi se ajo ishte ndarë me të në tetor 2021 dhe tani është vetëm mike me të. Martin Shkreli duhet t’i paguajë shtetit amerikan gati 70 milionë dollarë të cilat atij i janë konfiskuar që pas daljes së sotme nga burgu duke e lënë në arrest shtëpie dhe i ndalohet përjetë të merret me tregtinë e ilaçeve.
Gjatë dhjetë viteve të tij në Wall Street, Shkreli bëri emër duke shkurtuar aksionet e bioteknologjisë. Ai përdorte shpesh Twitter-in për të kritikuar kompanitë. Në vitin 2017, ai u ndalua për ngacmimin e gazetares Lauren Duca. Megjithatë, kjo nuk ishte arsyeja e arrestimit të tij. Shkreli bashkëthemeloi Turing Pharmaceuticals në shkurt të vitit 2015, shkruajnë mediat amerikane.
Megjithatë, firma po përballej tashmë me akuza më pak se një vit pas fillimit të saj. Turing u pyet në lidhje me rritjen e papritur të çmimit të ilaçeve për AIDS Daraprim. Sipas Martin, korporata duhej të përfitonte prej saj. Ai u kap në dhjetor të vitit 2015. Më 4 gusht 2017, ai u shpall fajtor nga një juri ku akuzohet për abuzim me çmimet dhe mashtrim të letrave me vlerë.
Kur do të lirohet Martin Shkreli?
38 vjeçari është duke vuajtur vitin e fundit të dënimit pas shtatë vjet burg në një strukturë të sigurisë së ulët në Allenwood të Pensilvanisë. Sipas Associated Press, më 14 janar të këtij viti gjykata e urdhëroi atë të kthente 64.6 milionë dollarë shtetit amerikan, të ardhura që ishin pjesë e fitimeve të ish-kompanisë së tij Shkreli rriti çmimin e Daraprim.
Shkrelit iu ndalua gjithashtu të punonte në industrinë farmaceutike për pjesën tjetër të jetës. Në janar të vitit 2021, një gjykatës refuzoi kërkesën e dytë të Shkrelit për lirim të parakohshëm nga burgu. Ndërsa sot është lënë në arrest shtëpie dhe do të lihet i lirë më 13 shtator 2023./faxweb