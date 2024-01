Mashtrime 200 mijë euro me pronat në Tiranë, arrestohen 3 persona

Tre shtetas bien në prangat e policisë mesditën e sotme. Një operacion nga strukturat e krimit ekonomik dhe operacionales së drejtorisë së Tiranës, në bashkëpunim me komisariatin e Pogradecit, kanë bërë të mundur arrestimin e tre personave në fshatin Starovë të Pogradecit.

Burime kofidenciale bëjnë me dije se rasti lidhet me një skemë mashtrimi lidhur me shitje e blerje pronash në Tiranë, si edhe falsifikim dokumentash.

Mësohet se shifrat e mashtrimit arrijnë në mbi 200 mijë euro. Kanë qenë policia e qytetit liqenor që së bashku me forcat nga Tirana kanë lokalizuar tre personat duke i arrestuar, ndërsa po dërgohen për veprime të mëtejshme në drejtorinë e policisë Tiranë. Priten më tepër informacione nga kjo drejtori mbi rastin në fjalë.