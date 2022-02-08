LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Masakroi me thikë gruan, pastaj shkoi në restorant, del fotoja e vrasësit në Fier

Lajmifundit / 8 Shkurt 2022, 16:41
Aktualitet

Masakroi me thikë gruan, pastaj shkoi në restorant, del fotoja e

Pas arrestimit të Petrit Manajt si edhe marrjes së dëshmive të para, policia e ka të qartë tashmë dinamikën e ngjarjes tragjike që tronditi sot Fierin: Valdete Manaj u vra nga bashkëshorti i saj Petriti, për motive xhelozie.

Policia u njoftua fillimisht se gruaja kishte vravë veten me thikë, por më pas u zbulua se në fakt ishte vrarë nga bashkëshorti i saj, i cili e kishte goditur disa herë më mjetin prerës në gjoks duke i shkaktuar edhe vdekjen.

Masakroi me thikë gruan, pastaj shkoi në restorant, del fotoja e

Pas vrasjes, Petrit Manaj e kishte lënë trupin e pajetë të bashkëshortes në shtëpi dhe shkoi në një restorant aty pranë për të konsumuar drekën.

Manaj kishte shkuar në lokal për të dhënë idenë ai nuk e dinte për krimin. Pasi është kthyer, ka pretenduar se kishte gjetur të vrarë gruan e tij ka njoftuar vëllanë e tij që e kishte polic në Fier. Ishte ky i fundit që njoftoi policinë se kunata kishte vrarë veten.

Petrit Manaj akuzohet për “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, ndërsa nën cilësinë e provës materiale është sekuestruar një thikë, me të cilën dyshohet se 56-vjeçari vrau gruan.

Njoftimi i policisë:

Zbardhet dhe dokumentohet ngjarja e ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen “Sheq i Madh” Fier.

Pas një pune hetimore në bashkëpunim me Prokurorinë Fier, Policia arreston shtetasin P. M.,si autor i dyshuar i vrasjes së bashkëshortes së tij.

Pas njoftimit të marë në sallën operative se në lagjen “Sheq i Madh”, Fier, në banesën e saj një shtetase është vetëvrarë, menjëherë është ngritur grupi hetimor dhe në bashkëpunim me Prokurorinë Fier kanë vijuar punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Nga provat e grumbulluara, deklarimet e marra, këqyrjes së trupit të viktimës nga eksperti mjeko-ligjor dhe veprimet e mëtejshme hetimore të kryera nga grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorisë Fier, rezulton se shtetasi P. M., bashkëshorti i viktimës, për motive të dobëta ka goditur me thikë shtetasen V. M., e cila për pasojë ka gjetur vdekjen.

Në bazë të hetimeve të thelluara, i vendosur përballë provave të adminstruara, shtetasi P. M., ka pranuar autorësinë dhe motivin e ngjarjes.

Në vijim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier arrestuan në flagrancë për veprën penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, shtetasin P. M., 56 vjeç.

U sekuestrua në cilësinë e provës materiale mjeti prerës(thikë), me të cilën dyshohet se autori ka kryer vrasjen.

Materialet do i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion