Masa e SPAK, Berisha: Rama i tmerruar, opozita do shkallmojë diktaturën

Për Sali Berishën, SPAK ka kërkuar në GJKKO masën e arrestit shtëpiak me mbikëqyrje policore si edhe ndalimin e komunikimit me persona të tjerë përveç atyre që bashkëjetojnë në të njëjtën banesë me të.

Sipas kreut të PD-së, kërkesa e prokurorisë vjen me urdhër të kryeministrit Edi Rama me qëllim për të goditur opozitën. Por, sipas Berishës, opozita do të triumfojë dhe do të rrëzojë qeverinë Rama.

“(Kërkesa e SPAK) Është urdhër i Edi Ramës i cili është i tmerruar nga Sali Berisha, të cilit Sali Berisha i bëri një gjë: I shkatërroi ëndrrën për një Shqipëri pa opozitë, që të qeverisë pa opozitë. Dhe ai mendon se me këto masa ekstreme do mund të më impresionojë. Asgjë s’më impresionon mua. Ai tani i bie borive ‘kush e drejtojë opozitën’. Opozita do shkojë drejt fitores”, u shpreh kryedemokrati në emisionin “A Show” në Syri Tv.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Duke komentuar më tej kërkesën e prokurorisë që kërkon ndërprerjen e c çdo komunikimi për Berishës përveç familjarëve, kryedemokrati tha se me këtë akt Rama ja kaloi dhe presidentit rus Vladimir Putin.

“Dje apo pardje Navaly (kundërshtari i Putin i burgosur politikisht) ka bërë disa reagime në Twitter. Ky (Rama) është i pashpresë. Opozita është në një mbrojtje parimesh themelore. Kjo opozitë ka çdo të drejtë të shkallmojë këtë diktaturë”, u shpreh kryedemokrati.