Martoi Besin dhe Xhensilën e Lekën me Elian, ironia e Altin Prengës: Nuk marrim më dasma përsipër

Pas lajmeve mbi ndarjen e zhurmshme të dy çifteve të njohur, Bes Kallaku me Xhensila Myrtezaj dhe Princ Lekës me Elia Zaharian, reagimet dhe komentet kanë qenë të shumta në rrjet.

Altin Prenga i ”Mrizit të Zanave” përmes një postimi ka treguar se në historinë e Mrizit kanë marrë përsipër vetëm dy dasma të mëdha, dhe pikërisht dasmat e çifteve, tashme të ndarë Bes Kallaku me Xhensila Myrtezaj dhe Princ Leka me Elia Zaharian.

Prenga në shkrim ironizon duke thënë se Mrizi do refuzojë çdo kërkesë për dasma, pas këtyre ngjarjeve, që kanë shokuar vetë Altinin dhe opinioni publik, si me rastin e Besit e Xhensilës gjatë javëve të fundit, edhe me skandalin e dhunën në Familjen Mbretërore sot.

“Me çfarë shohim nuk sjellim as shanc”– e mbyll shkrimin ironizues Altin Prenga i Mrizit të Zanave”.

“Në historinë Mrizit ne kemi marrë përsipër vetëm dy dasma të mëdhaja dhe të dyja tek Pallati i Brigadave sepse në Mriz s’kemi hapësira për dasma.

Njërën të mikut tim Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj dhe tjetrën të Pric Lekës me Elia Zaharia. Të 4 njerëz të mrekullueshëm. Më vjen keq për situatat e kohëve të fundit, seriozisht.

Ne refuzojmë me qindra kërkesa për dasma, por kjo është një arsye më tepër se përse nuk do marrim përsipër dasma, me çfarë shohim nuk sjellim as shanc.”