Gjatë natës marrin flakë disa banesa në Shkodër, shkrumbohen dy prej tyre

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 09:08
Aktualitet

Gjatë natës marrin flakë disa banesa në Shkodër,

Disa banesa u përfshië nga flakët një natë më parë në lagjen Dudas të Shkodrës.
Ngjarja shkaktoi panik te banorët e zonës pasi zjarri rrezikonte edhe banesat e tjera.

Dy mjete zjarrfikëse bën të mundur neutralizimin e zjarrit, teksa në zonë u ndërpre edhe energjia elektrike, për të shmangur ndonjë rrezik të mundshëm.Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar.

“Shkodër/Mbrëmjen e djeshme, në lagjen “Ahmet Haxhija”, dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike, ka rënë zjarr dhe janë djegur plotësisht banesat e shtetasve B. K., 80 vjeç dhe S. K., 74 vjeç, dhe janë djegur pjesërisht banesat e shtetasve F. K., 68 vjeç, dhe Sh. Z., 75 vjeçe. Nga zjarri nuk ka patur shtetas të dëmtuar“, thuhet në njoftimin e policisë.

 

