Marrëveshja për emigrantët/ La Republicca: Nga trafiku i drogës tek pastrimi i parave

"Si thua? Duke shkuar në gojën e ujkut. Ose më mirë," Kështu u shpreh një nga hetuesit italianë që e njeh më së miri kufirin mes krimit të organizuar dhe emigracionit të paligjshëm në vendin tonë, mbështetet në sarkazmën, sepse do të ishte e vështirë të gjeje fjalë të ndryshme.



LaRepublicca shkruan se një linjë që nis nga Italia dhe çdo herë përfundon në Shqipëri, ku Giorgia Meloni kërkon të gjejë zgjidhjen e problemeve tona. Në thelb po sjellim mijëra emigrantë ku sipas forcave tona policore ekziston një mafia që kontrollon dhe organizon trafikun e paligjshëm të tyre.

“Emigracioni klandestin dhe trafikimi i qenieve njerëzore, është një nga bizneset kryesore të grupeve kriminale shqiptare. Modus operandi i përdorur shikon organizatat e përfshira në kalimin nga brigjet shqiptare, përmes kanalit të Otrantos, të varkave me emigrantë të shumtë, kryesisht iranianë, pakistanezë, irakianë, egjiptianë, sirianë dhe afganë”, shkruan Drejtoria e Hetimit Antimafia në raportin e fundit.

Pikërisht ato që Qeveria kërkon të rikuperojë në Mesdhe dhe t'i sjellë në brigjet shqiptare.

“Zbarkimi më shpesh i përdorur nga kontrabandistët është bregdeti i Salentos së poshtme dhe, veçanërisht, ai i Santa Maria di Leuca, me zbarkime edhe në brigjet e Jonit”, vazhdon Dia.

Mënyra se si funksionon sistemi është dokumentuar mirë nga një operacion i kryer nga Guardia di Finanza dhe i koordinuar nga prokuroria e Leçes: katër grupe të organizuara, me një bazë logjistike në Shqipëri, rekrutuan emigrantë përmes chat-it (ata kishin krijuar një grup në Facebook) të cilët ishin bllokuar në Greqi apo Turqi.

I morën, i shoqëruan në një hotel në Tiranë dhe më pas u organizua transporti i paligjshëm për në Itali: kostoja ishte gjashtë mijë euro, lëvizte përmes sistemit hawala, që ndër të tjera e bën të pamundur gjurmimin dhe për këtë arsye është kanali i preferuar, siç kanë dokumentuar dhjetëra hetime, për financimin e aktiviteteve terroriste.

Dhe është pikërisht transferimi i paligjshëm i parave, tema e madhe e pastrimit të parave, pikëpyetja e madhe që shtrihet pas operacionit në Shqipëri të dëshiruar nga qeveria Meloni. Prej disa kohësh, ekzekutivi i Edi Ramës, nëpërmjet lobistëve të rëndësishëm, në radhë të parë ish-kryeministrit anglez Tony Blair (në shtëpinë e tij në Tiranë), kërkon mbështetje në Evropë për të sjellë vendin e tij në BE. Një operacion i vështirë pikërisht për alarmet e përsëritura që agjencitë kundër pastrimit të parave bëjnë për Shqipërinë, e cila po bën përpjekje edhe me Prokurorinë e Posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit (SPAK). Por me sa duket nuk mjafton.

Tashmë është fakt që krimi i organizuar shqiptar përfaqëson një nga krimet kryesore globale. Dhjetëra hetime të kryera fillimisht në Itali dhe më pas në pjesën tjetër të Evropës e kanë dokumentuar këtë. Të gjithë ekspertët kryesorë të mafias e kanë përsëritur prej disa kohësh: nga prokurori i rrethit, Giovanni Melillo, deri te kreu aktual i prokurorisë së Napolit, Nicola Gratteri, i cili kur ishte ende në Kalabri kishte identifikuar grupet e Tiranës si të grupet e vërteta rivale të kalabrezëve në lidhje me trafikun e kokainës.

Sot shqiptarët, klanet kriminale të të cilëve kanë struktura të ngurtë familjare dhe për rrjedhojë shumë të vështirë për t'u depërtuar, janë ndoshta të vetmit, ose të paktën më të aftë të flasin drejtpërdrejt me narko-të e Amerikës së Jugut dhe të merren me transportin e tonelatave të drogës në Evropë. Ata morën portet e Antwerpen, Roterdam, Hamburg. Ata janë infiltruar në vendet duke arritur nivelet më të larta: në Ekuador ka një alarm specifik për shkallën e korrupsionit të klasës sunduese në duart e klaneve të Tiranës, e vënë në lojë edhe për vrasjen e Fernando Villavencico, kandidati presidencial i vrarë ndërsa ai ishte në fushatën elektorale dhe bëri thirrje për një grusht të fortë kundër korridorit të gjatë të kokës dhe gjakut (dhjetëra vrasje në vitet e fundit) që është krijuar midis Guayaquil, qytetit më të populluar në Ekuador, dhe Tiranës.

Trafikimi ka prodhuar miliarda euro në arkat e familjeve shqiptare, të cilat, duke përfituar nga legjislacioni jo i paqortueshëm kundër pastrimit të parave në vend, po investojnë ku të munden. Rezultati është i qartë për këdo që bën një turne në qytetet shqiptare: fëmijë me super makina, investime të jashtëzakonshme në pasuri të paluajtshme. Dhe tani edhe bumi i madh në turizëm, i cili, siç dokumentojnë hetimet e vazhdueshme në Itali, është kanali i përsosur për pastrimin e parave.

Të gjitha temat që mbetën jashtë deklaratave të mjaltit të kryeministres Meloni me kolegun Rama, sot ashtu si muajt e fundit kur kryeministrja braktisi pushimet në Pulia për të shkuar të vizitojë mikun e saj shqiptar në anën tjetër të Adriatikut. Krijimi i jo pak sikleteve politike: socialistët europianë, anëtar i të cilëve është Rama, po përgatiten për një takim javën e ardhshme në funksion të zgjedhjeve të ardhshme dhe gjejnë një krah për krah me një nga eksponentët kryesorë sovranistë. Sa i ngushtë është deti.