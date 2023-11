Marash Gjoklaj tentoi ta përdhunonte/ 19-vjeçarja rrëfen tmerrin: Më kapi nga flokët e më mbylli gojën

Një 19-vjeçare ka rrëfyer tmerrin që përjetoi pak ditë më parë ku një person tentoi ta përdhunonte.

Autori është identifikuar si Marash Gjoklaj, 27-vjeç dhe është vënë në pranga.

E reja punonte në një biznes në Tiranë për të siguruar të ardhurat. Marash Gjoklaj ka hyrë për herë të parë në biznesin ku punonte e reja në orën 18:00 ku ka kërkuar të blejë një produkt.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Jam studente dhe pasditeve punoj për të siguruar të ardhurat e mia. Punoj pranë një biznesi në qendër të Tiranës, për të hequr shpenzimet e mia studentore. Familja ime është larg dhe unë jetoj me motrën time. Ditën e shtunë me datë 25 nëntor isha në punë si zakonisht. Ishte shumë ftohtë dhe derën e dyqanit e mbaja të mbyllur. Rreth orës 18:00 hyn një djalë, i cili kërkoi t’i shërbeja dhe sjellja e tij për një produkt në lidhje me të dashurën e tij ë cilën e përshkruante për format trupore me fjalë jo etike.”

Mesa duket qëllimi nuk ishte blerja e produktit, prandaj ai është rikthyer dhe një herë dhe kësaj radhe i ka kërkuar të resë që të kryejnë marrëdhënie seksuale me të.

Një gjë e tillë nuk është pranuar nga vajza por ai e ka sulmuar duke e kapur nga flokët dhe duke i vënë dorën te goja.