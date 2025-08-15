LEXO PA REKLAMA!

Makinat bllokohen mbi dy orë, trafik i rënduar në autostradën Fushë Milot- Lezhë

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 15:39
Makinat bllokohen mbi dy orë, trafik i rënduar në

Prej javesh tashme, qytetaret po perballen me trafik te rënduar në autostradën Fushë Milot- Lezhë-Shkodër.

Edhe diten esotme, prej më shumë se dy orësh makinat kanë ngelur të bllokuar për shkak trafikut të rënduar.

Situata është rënduar edhe nga mbyllja e urës së vjetër të Milotit, e cila sipas autoriteteve rrezikon shembjen.

Kjo ka detyruar drejtuesit e mjeteve të përdorin vetëm një itinerar për të kaluar në këtë nyje kyçe të qarkullimit drejt veriut dhe bregdetit të Adriatikut.

