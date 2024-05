Makina ra në kanal, shoferi humbi jetën në Fier, familjarët 7 vjet gjyqeve, nuk u jepet dëmshpërblimi

Ndërkohë që paguajnë tarifa të kripura për shërbimet e sigurimit, qytetarët shqipatrë po detyrohen të bredhin gjykatave për vite me radhë, pa arritur të marrin zhdëmtimin për fatkeqësitë përfshirë edhe ato raste kur humbasin të afërmit e tyre.

I tillë është edhe rasti i familjarëve të shtetasit Nuredin Selmanaj, i cili u përfshi në një një aksident të rëndë në kryqëzimin e Kolonjës, në Lushnje.

Më 3 shkurt 2017, makina ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal, duke i marrë jetën Selmanajt. Ai ishte duke udhëtuar me një makinë tip Volskvagen, me targa AA 831 SM.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas ngjarjes së vitit, familjarët e të ndjerit, ngritën padi në gjykatë me object detyrimin e pales se paditur shoqeria e sigurimeve "Sigal Uniqa Group Austria" sh.a, Tirane, te paguaje demin e plote pasuror si dhe demin jopasuror ne formen e demit biologjik, moral dhe ekzistencial per paditesit J.Selmanaj, A.Selmanaj dhe N. Selmanaj, si pasoje e vdekjes se te ndjerit Nuredin Selmanaj, ne aksidentin e dates 03.02.2017, ne aksin rrugor Fier-Lushnje, ne vendin e quajtur Rreth Rrotullimi i Kolonjes, Lushnje.

Ata kërkuan shumen 5,351,155 leke dhe detyrimin e pales se paditur shoqeria e sigurimeve "Sigal Uniqa Group Austria" sh.a, Tirane, per pagimin e kamate vonesave qe prej dates 03.02.3017, date ne te cilen ka ndodhur aksidenti automobilistik, deri ne ekzekutimin e vendimit te formes se prere te Gjykates qe do te merret ne kete proces gjyqesor, per vleren 5,351,155 leke.

Edhe pse kanë kaluar plot 7 vjet nga aksidenti ku humbën të afërmin e tyre, tre të afërmit jo vetëm që nuk kanë arritur të marrin dëmshpërblimin që kërkojnë, por ata nuk ende një vendim gjyqësor të formës përfundimtare pasi ccështja ka shkuar në gjykim në gjykatën e Lartë ku vijon shqyrtimi i rastit ende pa një vendim.

Dërgimi i ccështjes në gjyq, parashikohet në rastet kur palët e përfshira në kontratën e sigurimit kanë kundërshti dhe pretendime dhe nuk gjejnë dakordësi duke vendosur që pretendimet e tyre ti përballin në rrugë gjyqësore.

Kjo po ndodh tashmë prej shtatë vitesh ndërkohë që tre paditësit kanë humbur të afërmin e tyre në aksident.