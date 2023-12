Makina përplas për vdekje 40-vjeçarin në aksin Cërrik-Belsh

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur në Belsh.

Si pasojë ka humbur jetën një 40-vjeçar. Ngjarja ndodhi rreth orës 17:30, në aksin rrugor “Cërrik-Belsh”.

Automjeti me drejtues 49-vjeçarin B. C., 49 vjeç, banues në Belsh ka përplasur motomjetin që drejtonte 40-vjeçari S. T., banues në Belsh. Si pasojë e aksidentit, ai ka humbur jetën në vendngjarje.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Drejtuesi i automjetit është ndaluar në ambientet e Policisë, me qëllim kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Policia tha grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit.

“Belsh/Informacion paraprak Rreth orës 17:30, në aksin rrugor “Cërrik-Belsh”, automjeti me drejtues shtetasin B. C., 49 vjeç, banues në Belsh ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin S. T., rreth 40 vjeç, banues në Belsh.

Si pasojë e aksidentit, shtetasi S. T., ka humbur jetën në vendngjarje.

Ndërkaq, drejtuesi i automjetit është ndaluar në ambientet e Policisë, me qëllim kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit”, thuhet në njoftimin e policisë.