Makina del nga rruga në Fushë-Arrëz, plagosen dy pasagjerët
Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 12:43
Aktualitet
Një automjet ka dalë nga rruga në aksin rrugor Fushë-Arrëz-Pukë rreth orës 11:30, duke shkaktuar plagosjen e dy pasagjerëve.
Shoferi me inicialet A.B. humbi kontrollin e mjetit, duke dalë jashtë rrugës, ndërsa policia sqaron se shkak i ngjarjes ishte pikërisht humbja e drejtimit nga ana e tij.
Të plagosurit, A.Z. dhe R.L., ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.