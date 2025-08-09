LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Makina del nga rruga në Fushë-Arrëz, plagosen dy pasagjerët

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 12:43
Aktualitet

Makina del nga rruga në Fushë-Arrëz, plagosen dy pasagjerët

Një automjet ka dalë nga rruga në aksin rrugor Fushë-Arrëz-Pukë rreth orës 11:30, duke shkaktuar plagosjen e dy pasagjerëve.

Shoferi me inicialet A.B. humbi kontrollin e mjetit, duke dalë jashtë rrugës, ndërsa policia sqaron se shkak i ngjarjes ishte pikërisht humbja e drejtimit nga ana e tij.

Të plagosurit, A.Z. dhe R.L., ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion