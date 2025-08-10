LEXO PA REKLAMA!

Makina bie në lumin Bistricë, kalimtarët dhe një infermiere e huaj rikthejnë në jetë shoferin

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 14:41
Aktualitet

Makina bie në lumin Bistricë, kalimtarët dhe një infermiere

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin Sarandë - Gjirokastër, në afërsi të fshatit Bistricë. Automjeti i markës “Opel” me targë AA459GJ, ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në kolektorin e ujit.

Kalimtarë të rastit janë hedhur për të shpëtuar drejtuesin e mjetit duke e nxjerrë nga makina nën ujë. Për fat të mirë aty është gjendur edhe një infermiere e huaj, e cila i ka asistuar menjëherë.

Fillimisht 80 vjeçari nuk ka reaguar, pas frymëmarrjes së dhënë ka reaguar po nuk ka folur. Menjëherë 80 vjeçari Vasillaq Gjini është dërguar në Spitalin e Sarandës, pas plagëve të marra nga rënia.

Sipas bluzave të bardha, pas ndihmës në spital është jashtë rrezikut për jetën. Nga analizat e kryera, rezultoi se 80 vjeçari Vasillaq Gjini drejtonte mjetin nën ndikimin e alkoolit.

 

 

 

 

 

 

 

