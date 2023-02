Mafia shqiptare edhe në qeverinë e Ekuadorit! Kush është 47-vjeçari shkodran në biznes me bosin e kokainës

Shqiptari Dritan Gjika, për të cilin mësohet se është nga Shkodra, është një nga partnerët kryesorë të Rubén Cherres, qendra e një sërë informacionesh që arrijnë në mjedisin e presidentit të Ekuadorit, Guillermo Lasso.

Gjika ndodhet në Ekuador për gati një dekadë dhe nga Guayaquil ka drejtuar biznese të ndryshme, mes të cilave eksport bananesh që lidhet me një importues shqiptar të akuzuar për trafik droge. Në Ekuador, zbulimet e reja e vendosin shqiptarin si drejtuesin e dyshuar të një organizate kriminale.

Nuk ka emër më të shpeshtë në rrethin e Rubén Cherres se ai i Dritan Gjikës. Ai është një shqiptar që shfaqet si një biznesmen dhe ekzekutiv i madh në dokumentet e kompanisë, të cilat tregojnë marrëdhënien e gjatë të biznesit që ekziston mes Cherres dhe Gjikës. Por Gjika i shtrin marrëdhëniet në vendlindjen e tij me një kompani të hetuar për trafik droge.

Partneri i tij Cherres është bërë qendra e zbulimeve që arrijnë në mjedisin më të afërt të presidentit Guillermo Lasso. Ai është një mik personal i Danilo Carrea, kunati i Presidentit, i cili akuzohet se ka ndikuar në emërimin dhe ndryshimet në poste të larta në kompanitë publike më të fuqishme si ato të naftës dhe energjisë elektrike.

La Posta zbuloi regjistrime audio të bisedave mes të dyve dhe me Hernán Luque Lecaro, i cili kryesonte bordin e Kompanisë Koordinuese të Kompanive Publike (EMCO) gjatë kësaj qeverie. Cherres dhe Lecaro janë në arrati.

Nuk dihet gjithashtu nëse ka një hetim në vazhdim ndaj Gjikës. Por Cherres dhe Gjika themeluan 13 kompani, shumica prej tyre ndërtimi dhe pasurish të paluajtshme, tetë prej të cilave u krijuan në një ditë të vetme. Këto firma janë vëzhguar nga Mbikëqyrja e Kompanive për mosrespektim të rregulloreve kundër pastrimit të parave. Asnjë nuk ka paguar taksa. Dhe Cherres ka një pagesë maksimale prej 142 dollarësh në SRI gjatë gjithë jetës së tij, siç publikoi kjo media në një raport të parë.

Ndryshe nga Cherres dhe ato 13 kompani, Gjika bën pagesa rekord të taksave. Viti i tij më i madh i bumit ishte 2021 kur pagoi 15,342,62 dollarë dhe dërgoi 3,729,38 dollarë jashtë vendit.

Por një vit më vonë, financat e tij ranë: ai deklaroi 0 dollarë. Pavarësisht se nuk pagoi taksa në vitin 2022, ai dërgoi 1,805,10 dollarë jashtë vendit. Shqiptari është një biznesmen privat: ka nxjerrë jashtë vendit më shumë para se sa ka deklaruar. Në vitin 2020, ai pagoi 503 dollarë taksa dhe mori 1,367,80 dollarë. Në vitin 2018, ai deklaroi 0 dollarë dhe dërgoi 237,25 dollarë. Ka një RUC aktive për shërbime të ndryshme.

Shqiptari deklaron taksat në Ekuador që në vitin 2015, pra një vit pasi filloi marrëdhënia e tij e biznesit me Cherres. Gjika ka një ID ekuadoriane që nga viti 2013, e regjistruar në Guayaquil, ku dhe banon. Por para se të interesohej për themelimin e kompanive të ndërtimit, Gjika u fokusua tek eksportuesit e bananeve.

Në vitin 2014 Gjika filloi aktivitetin e tij të biznesit. Një nga aktivitetet e tij të para në Ekuador ishte blerja e aksioneve në Cresmark, një eksportues i të gjitha llojeve të produkteve bujqësore si bananet. Në atë firmë, aksioner ishte edhe shqiptari Erjon Spahiu, i cili ia shiti Gjikës aksionet e tij në kompani më 28 janar 2022.

Një kompani tjetër e lidhur me bujqësinë ishte Cannmaná S.A.S B.I.C, e cila është e përkushtuar për importimin dhe korrjen e kanabisit. Ndodhet në kantonin La Maná, në provincën e Cotopaxi. Cannmaná është një shoqëri aksionare e thjeshtuar për atë që është bërë në mënyrë elektronike. Në të njëjtën mënyrë është nënshkruar. Në vitin 2021, Cannmaná nuk pati lëvizje ekonomike.

Gjika krijoi Cannmaná më 17 gusht 2021, në të njëjtin vit kur themeloi tetë kompani “letër” në një ditë me Cherres. Por në Cannmaná shfaqen tre partnerë të tjerë ekuadorianë. Ata janë Fidel Gregorio A., Julio César L. dhe Bryan Alexis L.P.. Ky i fundit është 18 vjeç dhe është menaxheri aktual i Cannmaná dhe një kompanie tjetër të quajtur Carniproduccion. Nga ana tjetër, Fidel Gregorio A. është menaxher i kompanive Cannabis Gold-Green, Agroindustrias Alcívar, Constructora Mónaco dhe Latin Music Entertainment Latmusic. Julio César L. është partner në Cannmaná dhe Carniproduccion.

Por një nga kompanitë që ka më shumë lëvizje është Agricomtrade. Në vitin 2018, Gjika ka blerë aksione në atë kompani, aktiviteti i së cilës është tregtia me shumicë e bananeve. Impex Fruit Five Hundred Six Sociedad Anónima, një kompani e krijuar në Kosta Rika, përfaqësuesit e së cilës janë goditur nga skandalet e Odebrecht, i shiti aksionet e saj në Agricomtrade shqiptarit.

Në Ekuador, Pablo H.T., ish-menaxher i Agricomtrade, ishte përfshirë në një proces për trafik droge, por më pas u pushua nga puna. Ai u arrestua në shkurt 2021 së bashku me katër persona të tjerë në një kamion plot me kuti bananesh që transportonte drogë, në kantonin e Valencias, provincën Los Ríos. Në mbrojtje të tij, Pablo H.T., 27 vjeç, tha se ishte në një dyqan duke pritur që motori i kamionit që po drejtonte të ftohej kur kamioni mbërriti dhe ai hipi në të.

Kjo kompani kaloi nga pagesa e taksave prej 1,83 dollarë në 2017 në 5,489,66 dollarë në vitin 2022. 2017 përkon me fillimin e Agricomtrade në eksportet e bananeve. Por midis viteve 2018 dhe 2022 nuk regjistron më asnjë aktivitet të këtij lloji, sipas të dhënave doganore të aksesuara nga Plan V.

Në vitin 2017, kjo kompani ua shiti frutat tetë importuesve ndërkombëtarë. Midis tyre ishte importuesi kinez Dalian Runtong International Trade; Saudi Delicious Fruits Ltd; Brokintercom LLC ukrainase; për S Oil Commodities FZC të Emirateve të Bashkuara Arabe; tek Singular Selection The Fruit Company of Spain; OOO Omega nga Rusia; dhe Marni Fruit B.V, nga Holanda.

Nga të gjitha këto kompani spikat Alba Exotic Fruit sh.p.k, një importues shqiptar, i cili sillte banane ekuadoriane nga Agricomtrade në portet e Durrësit (në Shqipëri) dhe Valetës (në Maltë). Por ajo firmë shqiptare është akuzuar për trafik droge në vendin e saj.

Një firmë shqiptare me lidhje në Ekuador

Më 19 gusht 2019, katër kontejnerë nga Ekuadori mbërritën në portin e Pireut, në Greqi. Një operacion i përbashkët mes agjentëve të DEA-s dhe autoriteteve greke zbuloi 500 kilogramë kokainë të fshehura në kuti bananesh.

Por për të arritur grupet kriminale në Shqipëri, DEA vendosi të kryente një dërgesë të kontrolluar në portin e Durrësit. Aty punëtorët e Alba Exotic Fruit prisnin ngarkesën, por kur e hapën gjetën vetëm pako me oriz. Kurthi shërbeu për të kapur disa të përfshirë, por jo të gjithë.

Kjo bëri bujë në Shqipëri më 28 shtator 2019, sepse ishte një konfiskim ‘rekord’. Pavarësisht këtij konstatimi, Alba Exotic Fruit ka vijuar punën e saj, sipas shtypit shqiptar. Eduard Dauti, pronar i kompanisë, nuk u thirr për të dëshmuar dhe në një intervistë tha se nuk dinte asgjë për dërgesat e paligjshme. Dauti ka vila, bare, restorante, hotele, ambiente tregtare, parcela dhe toka në vendin e tij. Ndërsa partneri i tij, Gentian Malindi, u arrestua për drogë, në vitin 2013.

Më 13 korrik 2021, në ngarkesën e kësaj kompanie në portin e Durrësit u gjetën 11.6 kilogramë kokainë dhe më 12 tetor të atij viti u shfaqën sërish në kontejnerët e saj 10 kilogramë të tjerë. Këto ishin vetëm tre nga gjashtë rastet e drogës së sekuestruar nga ajo kompani midis 2019 dhe 2021 për një total prej 181 kilogramësh. Të gjitha këto dërgesa erdhën nga Ekuadori.

Pas zbulimit në vitin 2019, shtypi shqiptar raportoi se Alba Exotic Fruit kishte bërë 151 udhëtime me të njëjtin itinerar nga Ekuadori, që nga viti 2017. Në një dokument të publikuar nga ish-deputetja shqiptare Jorida Tabaku, një prej këtyre të dhënave të transportit figuron në emër të Agricomtrade, shoqëria e Gjikës.

“Është e lehtë për secilin prej nesh të llogarisë se sa kilogramë kokainë mund të jetë transportuar. Një nga kriteret e vendosura nga Bundestagu lidhet me trafikun e drogës dhe shndërrimin e Shqipërisë në bazë të drogave të forta dhe nyje të trafikut ndërkombëtar”, tha Tabaku.

Në tetor 2021, Prokuroria Shqiptare procedoi me sekuestrimin parandalues ​​të kompanisë. Alba Exotic Fruit ka selinë në Kombinat të Tiranës dhe operon në treg që prej vitit 2011. Të dhënat e doganave tregojnë se kjo kompani ka bërë biznes me tetë kompani të tjera ekuadoriane.

Avokati i Alba Exotic Fruit ka kërkuar ndihmë nga autoritetet e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Shqipëri, në lidhje me një dënim të mundshëm për pronarët e firmës shqiptare. Mbrojtësi fajësoi kompaninë e transportit.

Nuk është hera e parë që kompani dhe biznesmenë shqiptarë përfshihen në trafikun e drogës për eksportimin e kutive të bananeve të kontaminuara me drogë nga Ekuadori.

Në vitin 2019, një hetim i përbashkët midis Plan V dhe Projektit të Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP) zbuloi se një shqiptar – i përkushtuar për importimin e bananeve nga Ekuadori dhe Kolumbia – vazhdoi biznesin e tij deri në vitin 2018, pavarësisht se kishte një gjyq dhe një urdhër arresti në Ekuador që nga viti 2015. Në atë vit ai u akuzua për kontaminimin e kutive të bananeve me kokainë.

Megjithatë, për tre vjet të tjera ajo bëri gati 140 dërgesa të frutave në të njëjtën rrugë. Arber Çekaj, i akuzuari për trafik droge, u përball me gjyqin për hyrjen në ngarkesën më të madhe të drogës të gjetur deri tani në Shqipëri.

As Dritan Gjika nuk ka qenë i vetmi i lidhur me një kompani eksportuese bananesh. Cherres ishte gjithashtu i interesuar për Agricolasas, një kompani e krijuar në shtator 2021, në Guayaquil, e dedikuar për kultivimin e bananeve. Në tetor, domethënë një muaj më vonë, Cherres bleu aksionet e Hilario Rojas, i cili ka qenë menaxher i disa kompanive të partneritetit ekuadoro-shqiptar. Cherres dhe djali i tij janë të vetmit ortakë në atë kompani. Ashtu si bizneset e tjera të saj, është një kompani pa lëvizje ekonomike apo pa pagesë taksash.

Këtë të hënë, më 13 shkurt, La Posta publikoi një raport prej 145 faqesh. Ky është një hetim i Prokurorisë, i datës 17 janar 2022. Dokumenti është rezultat i një hetimi të mëparshëm që Njësia e Specializuar për Krimin e Organizuar Transnacional dhe Ndërkombëtar 1 (Fedoti) e Prokurorisë Provinciale Manabí hapi më 13 maj 2021. Ai po hetonte një krim të dyshuar të trafikut të drogës, hetime të kryera nga dy prokurorë.

Por nëntë muaj më vonë, Prokuroria kërkoi arkivimin e hetimit, më 12 janar 2022. Sipas këtij institucioni, kjo për faktin se Njësia në fjalë kishte treguar si vijon: “nuk është bërë e mundur marrja e elementeve të bindje që kontribuojnë në procesin hetimor, për faktin se vendndodhja e tij aktuale do të gjendej në disa qytete të vendit, si dhe në vende të tjera, për këtë arsye dhe për shkak të kohës së kaluar në hetim”. Me atë pjesë është mbyllur hetimi, sipas arsyetimit të publikuar sot nga Prokuroria.

Raporti i bërë publik përmban fotografi që agjentët do të kishin mbledhur gjatë monitorimit të Cheres dhe bashkëpunëtorëve të tjerë të tij të dyshuar në atë krim. Gjithçka nis me monitorimin e operacioneve të kompanisë Osakafish, nga Manta, dedikuar përpunimit të produkteve të peshkut dhe që sipas këtij raporti do të kishte lidhje me mafian shqiptare. Cherres shihet duke u larguar nga ajo kompani, sipas imazhit të publikuar nga La Posta.

Një tjetër nga takimet do të ishte zhvilluar më 18 maj 2021, në ndërtesën Sky, në Guayaquil, midis Cherres dhe njerëzve të identifikuar si HD Albanés dhe HD Agronomist, pseudonime që agjentët ua kishin vënë njerëzve që vëzhgonin. Në atë dokument ka edhe transkriptet e përgjimeve ku Cherres flet me Danilo Carrera. Është një bisedë për ngritjen e gjeneralit Victor Aráus në Polici.

Në atë kallëzim del sërish Dritan Gjika, i cili gjendet si drejtuesi i dyshuar i asaj organizate kriminale, ku bën pjesë edhe Cherres. Policia e quajti biznesmenin ekuadorian “HD oil”./BW