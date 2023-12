“Lujta, humba”, nga rrëmbimi tek trafiku i drogës, rrëfehet vlonjati me mbiemër kolumbian

“Zonja Presidente, luajta, humba”! 50-vjeçari nga Vlora, Eridan Munoz Guerrero (ka mbiemrin e gruas së tij kolumbiane) ka rrëfyer të hënën përfshirjen e tij në transportin e kokainës nëpër Evropë në hapjen në Bruksel të një megagjyqi për 124 trafikantë të dyshuar.

Ai pranoi se merrej me transportin e kokainës, por pretendoi se e kishte bërë kryesisht për të shlyer borxhet dhe për të siguruar jetesën. Sipas tij, trafikimi i tij nuk ka arritur në shkallën e pretenduar nga prokurori federal.

“Unë marr përgjegjësinë për atë që kam bërë, konfirmoj të gjitha deklaratat e mia në polici”, tha Eridan Munoz Guerrero para gjykatës penale, i veshur me një xhaketë me kapuç dhe duke tërhequr flokët pas.

I arrestuar në tetor 2021 nga policia belge, ai përdori të paktën katër pseudonime për të komunikuar në mesazhet telefonike të koduara “Sky ECC”, sipas hetimit. Ai është një nga dhjetëra burrat e shënjestruar si “udhëheqës” të dyshuar të jetë një organizatë kriminale, të hetuar kryesisht në deshifrimin e shërbimeve të mesazheve “Encrochat” dhe “Sky ECC”.

I pari që u thirr në tribunë, Eridan Munoz Guerrero shpjegoi se kishte marrë me qira makina të mëdha dhe i kishte drejtuar shoferët të transportonin kokainën, të përpunuar në laboratorë në Belgjikë përpara se të dërgohej në Itali, Gjermani ose Suedi.

“Kam marrë urdhra transporti dhe më pas kam kërkuar shoferë për t’i kryer. Më pas shoferi më mbajti të informuar për rrugën që po bënte dhe unë, nga ana tjetër, informova pronarët e drogës. Kur u largua, shoferi nuk mori kurrë adresën e saktë, por vetëm vendin ku duhej të shkonte. Adresa iu komunikua kur mbërriti në vend. Në rrugën e kthimit, ai i solli paratë”.

DYSHIMI PËR RRËMBIM

Në proces, prokuroria njoftoi se i dyshuari do të ishte përfshirë edhe në rrëmbimin e një shoferi që transportonte lëndë narkotike dhe do t’i kishte vjedhur ngarkesën.

“Kjo histori është ndryshe”, argumentoi i pandehuri. “Ky shofer më tha se ai mund të siguronte transportin. Disa ditë më vonë më mori në telefon për të më thënë se makina me drogën që duhej të transportonte ishte vjedhur. Isha në Shqipëri dhe më thirrën të sqarohesha, por edhe më torturuan nga krerët shqiptarë. Kështu që unë premtova se do t’i ktheja paratë, por e bëra të qartë se nuk isha përgjegjës për këtë vjedhje.”

Shoferi në fjalë do të kishte pasur një mundësi tjetër për të siguruar transportin nga Roterdami.

“Atje, ai u afrua menjëherë nga klientët shqiptarë dhe pranoi se ua kishte shitur këtë makinë njerëzve në Paris për 45 mijë euro. Më pas kam vepruar si garant që të mos i ndodhte asgjë serioze dhe ai rimbursoi një pjesë të parave.” “Unë konfirmoj se kam udhëhequr një grup”, tha ai në frëngjishte të qartë.

Por “janë njëqind njerëz këtu që unë as nuk i njoh. Do të shohim nëse të tjerët marrin përgjegjësitë e tyre apo jo” tha ai. Përveç kësaj, sipas prokurorëve federalë, bisedat në “Sky ECC” tregojnë se i pandehuri ishte në kontakt me kriminelët meksikanë që kontrollonin portin kolumbian të Turbo. Ata mund ta furnizonin drejtpërdrejt me sasi të mëdha droge.

“Nuk është e vërtetë, është një blof”, tha Eridan Guerrero. “Të gjitha llojet e gjërave janë thënë për “Sky ECC”, por jo gjithçka që thuhet ka ndodhur në të vërtetë”.

Çështja ka të bëjë me trafikun e gjerë ndërkombëtar të kokainës dhe kanabisit, i cili u çmontua nga policia belge në vitet 2021-2022 në bashkëpunim me autoritetet e Italisë dhe Gjermanisë. Droga përgjithësisht transportohej në kontejnerë nga Amerika e Jugut dhe Maroku, nëpërmjet porteve të Antëerp, Roterdam, Hamburg dhe Le Havre.

Në Belgjikë janë zbuluar laboratorë të përpunimit të kokainës dhe plantacione kanabisi. Prokuroria thotë se ka identifikuar grupe të ndryshme kriminale aktive që prej vitit 2017, “të strukturuara, hierarkike” dhe duke paraqitur mes tyre “lidhje tregtare të paligjshme”.

Përveç Eridan Munoz Guerrero, gjykata dëgjoi të hënën edhe tre liderë të tjerë të dyshuar, të cilët tentuan të minimizonin përfshirjen e tyre.

“Turizëm i pastër dhe i thjeshtë”, “Kam marrë me qira dy hangarë për plantacione kanabisi, por nuk kam prekur kurrë kokainë në jetën time”, siguroi Ridouan Ali.

Ky 44-vjeçar belg pretendonte se kishte vepruar nën urdhrat e një “holandezi” të cilën ai nuk e identifikoi. Nga algjeriani Abdelëahab Guerni dhe belgu Bilal Idrissi, kryetarja e trupës gjykuese kërkoi shpjegime për udhëtimet në Brazil në 2020 për të parin, në Bogota në fund të 2019 për tjetrin.

“Ishte turizëm i pastër dhe i thjeshtë për të vizituar vendin”, argumentoi Idrissi për Kolumbinë. Gjithsej 125 persona u gjykuan, duke përfshirë një që nuk u identifikua kurrë. Kësaj i shtohen edhe katër kompani të themeluara në Belgjikë, të dyshuara për fshehje të aktiviteteve të paligjshme. Disa të pandehur si Munoz Guerrero janë në paraburgim parandalues në Belgjikë.

Të tjerët duken të lirë, aktualisht nën mbikëqyrje elektronike ose mbikëqyrje gjyqësore. Disa prej tyre tashmë janë raportuar në mungesë nga avokati i tyre. Njëri prej tyre refuzoi të nxirrej nga qelia të hënën në mëngjes, burgu i tij në Belgjikë po konsiderohej shumë larg gjykatës, shpjegoi avokati i tij.

Pjesëmarrja në një organizatë kriminale, shkelje e legjislacionit për drogën, trafiku i armëve, etj., në shënjestër janë rreth dhjetë vepra. Bëhet fjalë edhe për rrëmbim dhe tentim zhvatjeje në dëm të disa personave. Në prag të gjyqit, ministri belg i Drejtësisë Paul Van Tigchelt përshëndeti faktin që çështjet “Sky ECC” të hapura përpara gjykatave të vendit kishin rezultuar tashmë në “1000 dënime individuale”. Ky gjykim duhet të zgjasë të paktën katër muaj, me tre ose katër seanca gjysmë ditore në javë.

PJESË NGA DOSJA

Kjo është një dosje me degëzime të shumta, pikënisja e të cilit është zbulimi i një laboratori në Rue Grey në Ixelles në gusht 2021. Dosja u ushqye kryesisht nga të dhënat e mbledhura pas çmontimit të rrjeteve të koduara të komunikimit “EncroChat” nga holandezët dhe francezët drejtësia në pranverë 2020 dhe “Sky ECC”, e goditur nga policia gjyqësore federale belge në shkurt 2021.

Pothuajse të gjithë përdoruesit e këtyre telefonave të koduar ishin të lidhur me botën kriminale, kryesisht me trafikun e drogës në shkallë të gjerë me pseudonime “Halëo”, “Mario”, “Harley Heart”, “Zidane 2”, “Mbappé”, etj. Dy “titullarët kryesorë” janë Abdelëahab Guerni dhe Eridan Munoz Guerrero. I pari, një algjerian 56-vjeçar i lindur në Schaerbeek, është përfshirë prej kohësh në trafikun e kokainës në Belgjikë. Gati 20 vjet më parë, ai ishte një nga të parët që negocioi drejtpërdrejt me kartelet kolumbiane të drogës. I gjykuar në vitin 2008 në krye të një rrjeti që kishte trafikuar 4 ton kokainë midis 2002 dhe 2004, Guerni u lirua në vitin 2008 nga Gjykata e Apelit e Brukselit për defekte procedurale: Urdhrat që përshkruanin përgjimin e telefonit nuk ishin mjaftueshëm të motivuar.

Eridan Munoz Guerrero, 50 vjeç, është një nga disa shqiptarë në bankën e të akuzuarve. Mbiemri i tij hispanik shpjegohet me një martesë në Kolumbi, e cila me sa duket i lehtësoi kontaktet e tij atje. Do të ishte ai që do të menaxhonte laboratorët e prerjes dhe ripaketimit të kokainës dhe që do të menaxhonte korrierët për dërgimin e lëndëve narkotike. Në këtë kuadër iu bë thirrje që të grumbullonte shuma të konsiderueshme parash.

Të pandehurit, qofshin logjistikë, ndërmjetës apo të mëdhenj, janë në të gjitha nivelet e këtij biznesi. Në përgjithësi njihnin vetëm disa protagonistë të tjerë, me të cilët kishin të bënin drejtpërdrejt. Jo të gjithë janë bërë jashtëzakonisht të pasur. Në bankën e të akuzuarve është edhe një avokat, i cili dyshohet se ka tentuar të zhvatë 500 mijë euro nga Eridan Munoz Guerrero, i ndaluar më pas në burgun e Namurit.

Munoz Guerrero thuhet se ka deklaruar se, nëpërmjet avokatit, ka marrë kërcënime nga banorët e Antëerpit, të cilët kërkuan kthimin e kokainës dhe paratë e sekuestruara. Në rast të mos rimbursimit, këta banorë të Antëerpit mund të kishin sulmuar familjen e tij dhe veten kur ai doli nga burgu. Ekziston edhe një oficer policie nga rajoni Bruksel-Midi, i cili dyshohet se ka kryer kontrolle në bazat e të dhënave të policisë. Ai duhet të përgjigjet për korrupsion dhe shkelje të sekretit profesional.

Organizata kriminale do të kishte qenë aktive që nga fillimi i vitit 2017. Ajo nuk u çmontua plotësisht pas operacionit gjigant që më 26 tetor 2021 rezultoi me 64 arrestime pas 114 kërkimesh. Sasitë e drogës që kalojnë në këtë rrjet janë mbresëlënëse. Konfiskimet kanë ndodhur edhe jashtë vendit. Kështu, përgjimet mundën të lidhnin disa prej të pandehurve me sekuestrimin, më 14 prill 2021, në Casablanca, të 9220 kg rrëshirë kanabisi, të fshehura në një ngarkesë sapuni të destinuar për në Belgjikë.

Në Belgjikë, kapja më e madhe e kokainës u bë në Liège ku hetuesit morën në dorë 1200 kg pluhur të bardhë. Kokaina, e transportuar nga portet e Amerikës së Jugut, hyri në Evropë në forma të ndryshme nëpërmjet porteve të Antverp, Roterdam, Hamburg dhe Le Havre. Kokaina përfundoi në Bruksel ku ishin ngritur laboratorët./Panorama