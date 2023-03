Luizi ka gjuajtur Kiarën? Olta kap detajin dhe sulmon "çiftin": Ju duket gjest normal?

Pas përfundimit të spektaklit të “Big Brother VIP”, Olta Gixhari ka akuzuar Luiz Ejllin dhe ka dhunuar Kiara Titon.

Bëhet fjalë për fragmentin kur këngëtari flet me Qetsorin gjatë prime-t dhe Kiara e shtyn me këmbë, me taka, si shenjë që ai të ndalojë së foluri.

Në atë moment Luizi kthehet nga ajo dhe vë dorën tek këmba e moderatores si shenjë për t’i thënë edhe ai ‘ndalo’ së bëri atë gjest.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Por kjo situatë është “ekzagjeruar” nga Olta, e cila pas spektaklit ka akuzuar Luizin për dhunë.

Teksa ndodheshin në oborr për të darkuar, pas akuzës së Oltës, Kiara i doli në mbrojtje partnerit të saj. Ajo tha se Luizi reagoi në atë mënyrë ndaj saj, pasi ishte ajo që e gjuajti me takë për ta ndaluar së foluri në ato momente.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Ku i gjuajta?

Kiara: Nuk më gjuajti. Më shtyu se i futa unë takën.

Olta: Ti i the pusho për komentin që bëri dhe ai tha pusho më lër rehat.

Kiara: Mos e bëj dramatike kot. Isha vetë aty nuk ka lidhje fare. Kush je ti?

Olta: Unë jam banore e kësaj shtëpie.

Kiara: Ky është i dashuri im.

Olta: Nuk më intereson fare. Të duket gjest normal?

Luizi: Nuk e kam gjuajtur.

Olta: I ke gjuajtur.

Luizi: Okej ti thua i kam gjuajtur unë them nuk i kam gjuajtur e mbyllim muhabetin?