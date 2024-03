Luiz Ejlli futet të shtunën në BBV?

Luiz Ejlli, fituesi i “Big Brother Vip Albania 2”, dha një deklaratë së fundmi gjatë një koncerti të mbajtur në Korçë.

Në një video që po qarkullon nëpër rrjete sociale, artisiti iu drejtua fansave të tij me një pyetje interesante. Ai la të nëkuptohet se me 16 mars do të futet brenda mureve të shtëpisë së “Big Brother Vip Albania”.

“Me datën 16 mars, që i bie e shtunë, gjejeni ju se kush do të futet në shtëpinë e Big Brother” – tha Luizi.

Ndërsa fansat e mbështetën atë me brohorima dhe fishkëllima dhe duke bërtitur emrin e tij.

Kujtojmë që Luizi dhe gruaja e tij që u njohën gjatë edicionit të dytë të BBVA, janë në pritje të një vajze.