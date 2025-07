"Luftë për kontrollin e trafikut të drogës!"/ Vrau Kasen Kasmin dhe plagosi 3 të tjerë në Itali, 20 vite burg për Mikea Zakën

Mikea Zaka është dënuar sot me 20 vite burg në Itali për vrasjen e Kasen Kasemit më 9 mars të vitit të kaluar.

Nga kjo ngjarje mbeti i plagosur dhe vëllai i tij, Ervin Kasemi në Frosinone. Veç vëllezërve atë mbrëmje u plagosën edhe dy vëllezër Klevi dhe Alvider Hidraliu, të gjithë shqiptarë.

Sipas gjykatës, të shtënat ndodhën për larjeje hesapesh dhe për kontrollin e tregut të drogës, me katër personat e punësuar dhe të dërguar në Shake Bar për të sulmuar të pandehurin. Sipas mediave italiane, gjykata ngriti alarmin për infiltrimin e botës kriminale shqiptare në Frosinone. Gjithashtu bëhet me dije se në burg Mikea Zaka u kap teksa po telefononte në Shqipëri dhe po kërkonte mbrojtje për familjen e tij.

Ngjarja ka ndodhur në muajin mars të vitit 2024. Përplasja mes bandave shqiptare në një lokal në qendër të Frosinones në Itali solli vdekjen e 27-vjeçarit Kasem Kasmi dhe la tre të tjerë të plagosur. Lidhur me ngjarjen u vu në pranga 23-vjeçari shqiptar, Mikea Zaka ndërsa u shpallën asokohe në kërkim edhe tre të anëtarë të tjerë të bandës.

I arrestuari akuzohej nga Prokuroria për veprën penale të vrasjes me paramendim dhe vrasjes së trefishtë të mbetur në tentativë. Zaka në dëshminë e tij para drejtësisë deklaroi se kishte qëlluar për vetëmbrojtje dhe se në të kaluarën kishte patur konflikte me Kasemin, sepse kishte filluar të dilte me ish-in e viktimës.