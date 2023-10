Lufta ndaj emigracionit ilegal drejt Anglisë, BE bën lëvizjen urgjente ndaj shqiptarëve

Bashkimi Evropian ka bashkuar forcat me Mbretërinë e Bashkuar dhe Shqipërinë për të shtrirë luftën kundër kontrabandistëve të njerëzve në të gjithë kontinentin më të gjerë, pas ndërhyrjeve të forta nga Giorgia Meloni dhe Rishi Sunak në një samit të 47 liderëve evropianë në Spanjë. Plani u diskutua në margjinat e samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC) në Granada me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe liderët e Francës, Holandës dhe Shqipërisë, Emmanuel Macron, Mark Rutte dhe Edi Rama.

Udhëheqësit dolën nga takimi duke buzëqeshur dhe Rutte u tha gazetarëve që problemi ishte zgjidhur. Macron u tha gazetarëve se kishin rënë dakord për një plan të ri prej pesë pikash për të ndërtuar dhe më pas eksportuar në të gjithë anëtarësinë e EPC, për të krijuar luftën e parë të bashkërenduar në mbarë kontinentin kundër kontrabandistëve të njerëzve. Jo vetëm që do të trajtonin kriminelët që operonin me varka në Mesdhe dhe Francë, por edhe krimin e organizuar në të gjithë Evropën.

“Ne do ta zgjerojmë këtë format dhe këtë qasje ndaj EPC-së, sepse ka shumë më tepër kuptim pasi do të kemi koalicionin e vullnetarëve: anëtarë të BE-së, Komisionit Evropian plus Shqipërinë dhe Britaninë e Madhe dhe të gjitha vendet e tjera të gatshme për t'iu bashkuar iniciativës. Pra, ne do të shtjellojmë një dokument prej pesë pikash dhe propozojmë që anëtarët e tjerë të EPC të mund të bashkohen nëse dëshirojnë,” tha ai.

Por pas futjes së suksesshme të migracionit në axhendë, Britania e Madhe, BE dhe Shqipëria do të punojnë për zbatimin e planit të tyre prej pesë pikash dhe ftuan të 17 anëtarët e EPC që nuk janë anëtare të BE-së për tu bashkuar me një aleancë në mbarë kontinentin kundër kontrabandistëve të njerëzve. Ata do tu ofrojnë vendeve të tjera ndihmë për të forcuar kufijtë e tyre dhe për të mbyllur kontrabandën e njerëzve përmes inteligjencës së përbashkët dhe strategjive të policisë dhe sigurisë.

Një dokument informues i parë nga Guardian zbulon se ata do të punojnë gjithashtu në forcimin e misioneve të kërkim-shpëtimit për të shmangur një përsëritje të tragjedisë greke me varkë këtë verë, në të cilën vdiqën qindra emigrantë.

Përveç kësaj, ata do të intensifikojnë përpjekjet në Afrikë me partneritete gjithëpërfshirëse me vendet kyçe për të adresuar shkaqet rrënjësore të migrimit. Dhe ata janë zotuar të punojnë në mundësitë për pranim dhe zhvendosje humanitare të atyre që kanë të drejtë për mbrojtje. Javën e kaluar Komisioni Evropian zbuloi se kishte 600,000 të bllokuar në harresë në BE në pritje të vendimeve për aplikimin për azil.