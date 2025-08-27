LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lojëra fati ilegale në dy ambiente në Tiranë, nën akuzë 4 persona, 2 të tjerë në kërkim

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 13:05
Aktualitet

Lojëra fati ilegale në dy ambiente në Tiranë, nën

Ushtronin aktivitet të paligjshëm në dy ambiente të përshtatura ilegalisht për lojëra fati në kryeqytet, nënn akuzë 4 persona dhe në kërkim 2 të tjerë. Një prej të akuzuarve është shtetas kinez, ashtu sikurse edhe dy të kërkuarit.

Operacioni është kryer sot (27 gusht) nga Sektori për Hetimin e Krimeve Kibernetike, në bashkëpunim me Sektorin për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, i koduar “Jackpot”.

Sekuestrohen 34 njësi kompjuterike, 10 laptopë dhe 2 celularë, ndërsa në kërkim u shpallën edhe dy persona të tjerë.

“Në kuadër të operacionit policor të koduar “Jackpot”, u organizuan kontrolle në lokale dhe në ambiente të ndryshme për organizimin e lotarive të palejuara. Gjatë kontrolleve, u konstatua se 2 ambiente në Mjull Bathore dhe në Vaqarr, ishin përshtatur për organizimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së paligjshme të lojërave të fatit”, bëri me dije policia e Tiranës.

Nën akuzë u morën B. D., 65 vjeç, R. L., 33 vjeç, L. M., 63 vjeç dhe G. Ch., 43 vjeç, ky i fundit shtetas kinez, si dhe u shpallën në kërkim 2 kinezë të tjerë W. Zh., dhe Y. L., për të cilët po punohet me qëllim kapjen e tyre.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion