Lista Serbe: Institucionet serbe nuk do të largohen nga zyrat në Mitrovicë të Veriut

Lista Serbe njoftoi se katër institucionet serbe nuk do të largohen nga objekti në Lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut, raporton rtv.rs.

“Duke pasur parasysh synimin e Prishtinës që me çdo kusht të vazhdojë me përshkallëzimin e situatës në terren dhe të pushtojë objektin në Mitrovicës, duam t’iu njoftojmë publikisht se refuzojmë ultimatumin e regjimit në Prishtinë për lëshimin e zyrave tona dhe kërkojmë që kjo çështje të zgjidhet në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës që ndërmjetësohet nga BE-ja dhe në kuadër të themelimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç parashihet në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015”, u tha në njoftimin e Listë Serbe.

Sipas tyre synimi i autoriteteve të Prishtinës është që me çdo kusht të vazhdojnë me përshkallëzimin e situatës në terren dhe ta zënë objektin në Mitrovicë.

“Kujtojmë se institucionet e lartpërmendura të Republikës së Serbisë kanë vite që ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët pa dallim, serb dhe shqiptarë, boshnjakë, goranë, romë, turq e të tjerë dhe se 40 familje jetojnë falë punës së personat e punësuar në këto institucione. Përndjekja dhe pushtimi me dhunë i kësaj godine do të kërcënonte ushtrimin e të drejtave të njeriut dhe qytetarit për dhjetëra mijëra persona, si në fushën e sigurimeve pensionale dhe invalidore, ashtu edhe në fushën e mbrojtjes sociale të shumicës. seksione të cenueshme të popullsisë”, theksohet në njoftim.

Më 23 gusht, Ambasada amerikane në Prishtinë kishte kërkuar nga autoritet e Kosovës që “të përmbahen nga ndërmarrja e çfarëdo veprimi që mund t’i rrisë tensionet”.