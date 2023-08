Lista e çmimit të barnave, ende nuk është shpallur për vitin 2023

Kur kanë mbetur vetëm katër muaj deri në mbyllje të vitit 2023, ende nuk ka një listë të barnave të rimbursueshme. Mediat kane mësuar se këto ditë gushti është mbledhur grupi i punës që diskuton për barnat e reja që priten të hyjnë në listë për vitin 2023, por ende nuk është finalizuar asgjë. Edhe nëse grupi i punës do të konkludojë, lista e re e barnave të rimbursueshmë mund të hyjë ose jo në fuqi në muajin tetor, pra vetëm dy muaj nga fundi i këtij viti.

Ndërkohë që pacinetët janë në pritje të barnave me rimbursim, nuk dihet nëse mosmiratimi i saj në fillim të muajit qershor ishte e qëllimshme. Miratimi i listës së barnave në muajin qershor, u zytarizua vitet e fundit pasi gjithmonë lista e re e barnave ka hyrë në fuqi në muajin mars.

Nëse kjo listë do të jetë gati në tetor, çmimi i barnave për rimbursimin e tyre përllogaritet me mesataren e kursit të euros gjatë gjashtë mujorit të dytë të vitit, që përkon me atë kur euro njohu vlerat më minimale të saj deri dhe pothuajse në të njëjtën vlerë me lekun, ç’ka do të ishte në favor të buxhetit të Fondit të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor. Pasi kështu mund të rimburojë një sasi më të madhe barnash për pacientët.

Ndërkohë nuk ka asnjë përgjigje se kur do të jetë gati lista e barnave të rimbursueshme e vitit 2023, as për kompanitë farmaceutike apo distributorët e tyre të cilët duhet të kenë të siguruar barnat në depo sidomos alternativën e parë të paktën tre muaj më parë. Kjo është e specifikuar në kontratën që ata kanë me Fondin e detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, i cili rimburson barnat, në mënyrë që të mos krijohen mungesa nëpër farmaci.