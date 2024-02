Lista e 22 kompanive me fitimin më të madh që po largojnë miliona euro nga Shqipëria, 5 koncesionare

Transferimi i fitimeve te tyre jashte Shqiperise eshte i ligjshem, por ne terma makro, ato jane para qe mblidhen ne vendin tone dhe dergohen jashte duke "na varferuar".

Lista eshte publikuar nga platforma "ndiqparate".

Ne vend te 5 te kompanive qe nxjerrin miliona euro nga Shqiperia, eshte Raiffeisen Bank, nje nga bankat me komisionet me te larta ne vend dhe me problematika te theksuara ne sherbim.

Mes 100 kompanive me më shumë fitim të realizuar për 2022, rezultojnë 22 me Origjinë Kapitali të Huaj, dhe 12 me origjinë kapitali Miks.

Renditja e shoqërive të biznesit sipas Fitimit të Realizuar në një vit bazohet në të dhëna të Drejtorisë së Tatim Taksave (monitori Nr. 37/2023) Analiza e Origjinës së Kapitalit dhe Regjistrimit të Zotëruesve evidentohet përmes databazës Open Corporates Albania.

Origjinë Zotëruesi kemi klasifikuar Origjinën e Individit Pronar i Drejtpërdrejtë apo Përfundimtar për rastin kur identifikohet ky Pronar nga Ekstrakti Historik apo për Pronarin Përfundimtar.

Në rast kur shoqëria zotërohet nga një aksioner që është Kompani Biznesi, Origjinë konsiderohet Vendi i Regjistrit Tregtar ku drejtpërdrejtë është regjistruar kompania që zotëron aksione apo kapital.

47.9% e vlerës së fitimit të 100 Kompanive Big shkon tek bizneset e huaja. Në vlerë përbën 70.9 miliard ose 3.32 % të GDP-së kombëtare./ndiqparate.al

