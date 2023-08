Lirohet nga burgu ish-kryepolici i Vlorës

Kolegji i Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi, lënien në fuqi të Vendimit nr. 60, datë 19.09.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e

Jaeld Çela u denua me 3 vite e 4 muaj burg, per akuzen e shperdorimit te detyres. Prokuroria e Krimeve të Rënda lëshoi nje urdher-arresti për ish drejtorin e policise së Vlorës, me datë 22 nentor 2017.

Policia nuk mundi ta arrestonte Çelen, pasi ai nuk u gjet në banesë, ndërsa u tha se ishte larguar jashtë vendit. Çela, ju shmang drejtësisë për më shume së dy vite e gjysëm. Gjatë kesaj kohe, çdo perpjekje për arrestimin e tij, dështoi.

Ish-drejtuesi i policisë së Vlores vendosi te dorëzohej vullnetarisht në drejtorinë e policisë së Tiranës me 16 maj 2020. Nga ajo ditë, Çela ka qëndruar në burg, deri mesditen e sotme, kur u lirua me kusht pas një vendimi të gjykatës se Fierit.

Drejtuesi i lartë i policisë, ishte duke vuajtur dënimin ne burgun e Fierit, sëbashku me ish-ministrin e Brendshem Saimir Tahiri. Për këtë shkak, lirimi i tij u gjykua nga gjykata e Fierit, nën juridiksionin e secilës është burgu i këtij qyteti.

Gjykata speciale e kishte dënuar Çelën me 40 muaj burg. Por duke përfituar nga masa e sigurise me burg, ku gjatë paraburgimit një dite qëndrimi në izolim, llogaritet si nje ditë e gjysëm burg, rezultoi se ai i kishte kryer tashmë 2/3 e denimit dhe mund te përfitonte liri me kusht.

Aktualisht Çela kishte kryer 30 muaj burg dhe i kishin mbetur ende 10 muaj të tjerë izolim.

Por për shkak të sjelljes korrekte në burg dhe vuajtjes te me shume se 2/3 e denimit, gjykata vleresoi se Jaeld Çela duhet te kthehet pranë familjes, ndërkohe që do të mbikqyret nga drejtoria e Sherbimit te Provës.

Jaeld Çela ka drejtuar Policinë e Vlorës nga shtatori 2014, deri në prill të 2017-s. Ndërsa më parë ka drejtuar Drejtorinë e Policisë së Qarkut Durrës, si dhe ka sherbyer per me shume se 17 vite ne radhet e Policise se Shtetit.

Jaeld Çela u emërua në krye të Policisë se Vlorës, kur ministër i Brendshëm ishte Saimir Tahiri. Nderkohe, ish-ministri i brendshem Saimir Tahiri, vazhdon te vuaje denimin me 40 muaj burg, ne Institucionin e Vuajtjes se Denimit Fier.

Si Tahiri ashtu dhe Çela, kane bërë rekurs ne Gjykaten e Lartë dhe kërkojne pafajësi për akuzën e shpërdorimit te detyrës. Çeshtja e tyre ende nuk eshte marrë në shqyrtim nga Gjykata e Lartë.