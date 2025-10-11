Lirohet nga 41 biss Altin Kodra, vuajti dënimin për vrasjen e një biznesmeni!Detaje
Altin Kodra është liruar së fundmi nga burgu i Peqinit, siç raporton Top Channel. Ai kishte qenë në regjimin 41 bis, ku u mbajt për një periudhë të gjatë pas dënimit të tij fillestar. Kodra ishte dënuar me 22 vjet burgim nga Gjykata e Shkodrës për vrasjen e një biznesmeni në Shkodër në vitin 2006, një rast që kishte shkaktuar bujë të madhe në opinionin publik.
Gjatë vuajtjes së dënimit, Kodra nuk ka mbetur i qetë dhe ka pasur probleme të tjera me drejtësinë. Ai është dënuar gjithashtu nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë për veprën penale “Largim nga vendi i qëndrimit”, një akuzë që tregon për shkelje të rregulloreve të burgut. Më tej, ai është dënuar në dy raste të tjera për “Futjen ose mbajtjen e sendeve të ndaluara në IEVP”, që do të thotë se ai ka pasur akses në objekte të ndaluara brenda institucionit.
Lirimi i Kodra-s nga burgu është një moment që e rikthen në qendër të vëmendjes historinë e tij të komplikuar dhe të dhimbshme, si dhe sfidat që ai mund të përballet në jetën e tij të jashtme.
Këtë periudhë të re në jetën e tij, shumë mund të jenë të interesuar të dinë se si do të sillet pas një historie të tillë kriminale dhe pas një experience të gjatë në burg.
Lajmi për lirimin e tij ka ngjallur reagime të ndryshme në publik, duke rikthyer diskutime mbi sigurinë dhe politikën penale në vend. Vrasja e biznesmenit nga Kodra kishte qenë një ngjarje e rëndë, e cila kishte prekur shumë njerëz dhe kishte ngjallur shqetësime mbi krimin në Shkodër dhe më gjerë. Tani, pas lirimit, shumë do të heqin sy nga veprimet e tij dhe për mënyrën se si do të integrohet përsëri në shoqëri, duke u pyetur nëse ai ka si qëllim një fillim të ri ose do të përfshihet sërish në aktivitete kriminale.