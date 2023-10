Lirimi i Dritan Goxhaj, flet avokati: Gjyqtari pati guximin të thotë të vërtetën

Gjykata e Apelit në Tiranë liroi nga burgu ish-luftëtarin e UÇK-së, Dritan Goxhaj. Trupi gjykues pranoi argumenta e mbrojtjes për lirimin e tij duke rrëzuar dhe vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, e cila kishte caktuar ekstradimin e Goxhajt në Hagë për llogari të Prokurorisë Speciale të Kosovës.

Avokati Bashkim Nikolla sqaroi seancën e sotme. Nikolla përgëzoi gjyqtarin që pati guximin të thotë të vërtetën.

Sipas tij Goxhaj nuk ka dekonspiruar asnjë dëshmitar për të cilën akuzohet nga Prokuroria Speciale, por vetëm ka thënë të vërtetën dhe kjo është shprehje e lirë e fjalës. Nga ana tjetër nuk ka marrëveshje ekstradimi për në Hollandë.

Bashkim Nikolla: Edhe më përpara e kam deklaruar që mbështetja ligjore mbi të cilat bazohej kërkesa jonë për moseksratdim dhe u realizua me vullnetin e mirë. Në këtë moment është një ngjarje kur të gjithë neve, mediat e cila ka qëndruar afër dhe çdo qytetar shqiptar që ka marrë adrenalinë kombëtare me këtë çështje. Unë sot do të përmendja Sokratin që thotë ta pimë këtë gotë me fund për shëndetin e drejtësisë. E them me sinqeritet. Gjyqtari që vuri drejtësine është me vlera, i njohur botërisht nga të gjithë kolegët. Pati guximin e duhur ligjor të thotë të vërtetën. Urime për drejtësinë shqiptare që është vetvetja.

Ajo u quajt vepër penale dhe në akuzë për të kishte të bënte me një opinion me një shprehje të lirë e cila është e mbrojtur nga kushetuta, nga Konventa Ndërkombëtare nga Konventa e ekstradimit. Të gjitha këto janë mburoja juridike nuk mund të sjellin ekstradim.