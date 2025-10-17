LEXO PA REKLAMA!

“Liria ka emër”, Rama ndan pamje pas protestës për UÇK-në në sheshin “Skënderbej”

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 19:41
Kryeministri Edi Rama, ka publikuar dy foto në faqen e tij zyrtare në facebook, pas përfundimit të protestës së sotme në përkrahje të krerëve të UÇK-së e mbajtur në Tiranë.

Rama ka zgjedhur një fotografi nga protesta, ku shihet pjesëmarrja masive dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe një fotografi tjetër ku shihen Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi.

“Liria ka emër”, ka shkruar Edi Rama në profilin e tij.

Rama vetë s’ka marrë pjesë në protestë, meqë siç ka deklaruar, nuk dëshiron që politizimi ta dëmtojë qëllimin dhe popullaritetin e protestës.

Megjithatë Rama e ka përkrahur organizimin e protestës, gjë për të cilën është falendëruar edhe nga djali i Hashim Thaçit.

