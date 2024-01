Lihet në qeli mjeku me 4 gra, akuzat që rëndojnë mbi të

Të shtunën, Gjykata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për mjekun kirurg Dervish Hasi, i cili akuzohet se abuzoi me të miturën në Tiranë.

Mbi mjekun rëndojnë akuzat e “Trafikimit të të miturve” dhe “Pornografi”, për të cilat u arrestua dy ditë më parë në kryeqytet,

Hasi akuzohet se ka ka përdorur si bashkëshorten e tij të katërt vajzën 16 vjeçare.

Mjeku kishte tri gra, por në banesën e tij shkonte 3-4 ditë në javë edhe e mitura. Ndërkohë kohën që nuk ishin bashkë e “rikuperonin” duke dërguar materiale dhe mesazhe erotike në një grup ku ishin të pestë pjesëtarë.

Hasi jetonte në banesën e tij me 3 gratë, por vetëm me njërën prej tyre kishte celebrim. Bëhet fjalë për Vijoletën, me të cilën kishte sjellë në jetë 3 fëmijë, djalin, E., 22 vjeç; dhe dy vajza S. dhe F., 20 dhe 17 vjeçe.