Lezhë/ Arrestohet kreu i organizatës kriminale për trafik armësh nga Shqipëria në Itali, në pranga dhe dy të tjerë
Finalizohet operacioni ndërkombëtar i koduar “Dërgesa” kundër trafikimit të armëve dhe municionit luftarak. Operacioni u zhvillua nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminale, DVP Shkodër, Guardia di Finanza Italiane, në koordinim me Interpol Tiranën dhe Zyrën e Ekspertit të Sigurisë pranë Ambasadës Italiane.
Në pranga ra 30-vjeçari nga Malësia e Madhe, me precedentë penalë të theksuar në trafik droge dhe armësh në Itali, i dënuar dy herë si kreu i një grupi kriminal në Lecco pranë Milanos. Ai akuzohet për dërgimin e 5 armëve zjarri dhe municionit drejt Italisë kundrejt fitimit.
U arrestuan edhe dy drejtues mikrobusi, në bagazhet e të cilit u gjetën armët dhe municioni. Në kufirin mes Sllovenisë dhe Italisë u sekuestruan 5 armë automatike kallashnikov, qindra fishekë luftarakë dhe 4 krehra fishekësh.
Hetimet zbuluan se shtetasi siguronte armë dhe municione për palë të treta në BE, duke i kamufluar në valixhe brenda shoqërive private transporti.
Njoftimi i policisë së shtetit:
Operacioni u zhvillua nga DVP Lezhë në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminale, DVP Shkodër dhe GdF Italiane, në koordinim me Interpol Tiranën dhe Zyrën e Ekspertit të Sigurisë pranë Ambasadës Italiane në Shqipëri.
Dërgoi 5 armë zjarri dhe një sasi municioni luftarak në Itali – kapet dhe vihet në pranga 30-vjeçari nga Malësia e Madhe.
30-vjeçari, me precedentë të theksuar kriminal në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike dhe i dënuar dy herë si kreu i një grupi kriminal që vepronte në qytezën e Lecco-s pranë Milanos/Itali, u arrestua si rezultat i operacionit.
Në pranga u vunë gjithashtu edhe dy shtetas, drejtues të një mikrobusi për transport udhëtarësh, në bagazhet e të cilit u gjetën armët dhe municioni luftarak.
Sekuestrohen 5 armë zjarri automatike të tipit kallashnikov; qindra fishekë luftarakë dhe 4 krehra fishekësh.
Sekuestrimi u bë në kufirin mes Sllovenisë dhe Italisë, ku u ndalua mikrobusi i nisur nga Shqipëria me destinacion Italinë, i drejtuar nga shtetasit E. M. dhe A. D.. Të dy këta shtetas janë shoqëruar nga Policia Italiane për veprime të mëtejshme.
Hetimet e Policisë së Lezhës bënë të mundur identifikimin e shtetasit F. M., 30 vjeç, lindur në Shkodër dhe banues në Hot të Malësisë së Madhe, i cili kishte dërguar armët drejt Italisë kundrejt fitimit financiar.
Nga grumbullimi dhe analiza e informacionit, rezultoi se ky shtetas siguronte armë dhe municione luftarake për palë të treta në BE, duke përdorur shoqëri transporti privat dhe duke i kamufluar në valixhe me sende të ndryshme.
Operacioni vijon në Shqipëri e Itali për identifikimin dhe kapjen e pritësit të armëve, si dhe të personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet.
Materialet procedurale ndaj shtetasit F. M. i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprën penale “Trafikim i armëve dhe municioneve luftarake”.