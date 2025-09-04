LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lëvizte me armë në cantë, arrestohet 22-vjecari në Tiranë

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 10:40
Aktualitet

Lëvizte me armë në cantë, arrestohet 22-vjecari në

Një 22-vjeçar është arrestuar të mërkurën pasi lëvizte i armatosur ne Tirane.

Në pranga ra shtetasi me iniciale R.Rr., pasi uniformat blu i gjetën në çantë një pistoletë dhe municion luftarak.

Sapo ka parë shërbimet e Policisë, 22-vjeçari ka tentuar të largohet, por si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale, është mundësuar kapja dhe vënia e tij në pranga.

Njoftimi i policise:

Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Village”.

Lëvizte i armatosur me pistoletë, kapet dhe vihet në pranga 22-vjeçari.

Sekuestrohet arma e zjarrit dhe municion luftarak.

Në vijim të operacioneve policore, me objektiv identifikimin e shtetasve që lëvizin të armatosur dhe janë rrezik për qytetarët dhe sigurinë publike, Komisariati i Policisë Nr. 1 finalizoi si rezultat i administrimit të shpejtë të informacionit të siguruar në rrugë operative, operacionin “Village”.

Gjatë operacionit, u kap në fshatin Krrabë, ku ishte banues, shtetasi R. Rr., 22 vjeç.

Gjatë kontrollit në çantë, iu gjet 1 armë zjarri pistoletë me municion, të cilët e mbante pa leje. Sapo ka parë shërbimet e Policisë, 22-vjeçari ka tentuar të largohet, por si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale, është mundësuar kapja dhe vënia e tij në pranga.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion