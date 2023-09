Lëndë plasëse apo bombol gazi? Policia zbardh ngjarjen e rëndë në Selenicë: Ja si ndodhi vdekja e 56-vjeçarit

“Blutë” e Vlorës kanë zbardhur ngjarjen e rëndë në Vlorë ku si pasojë e plasjes së një bombole gazi humbi jetën një 56-vjeçar. Sipas policisë, ngjarja e rëndë ka ndodhur jashtë ambienteve të banesës së 56-vjeçarit, D.G, ku dhe ka shpërthyer bombola e një sobe të vogël me gaz. Ngjarja sipas bluve raportohet në 06:15 të mëngjesit të sotëm.

Selenicë, Vlorë/Zbardhet ngjarja e ndodhur mëngjesin e sotëm, në Selenicë, ku si pasojë e një shpërthimi, humbi jetën shtetasi D. G., 56 vjeç. Dokumentohet me prova ligjore se në territorin e jashtëm të banesës së shtetasit D. G., ka shpëthyer bombola e një sobe të vogël me gaz. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe procedurale, të kryera nga grupi i posaçëm hetimor i ngritur për këtë rast, dhe nga eskpertët xhenierë, në drejtimin e Prokurorisë së Vlorës, të cilët shkuan në vendngjarje menjëherë pas njoftimit, u bë e mundur zbardhja dhe dokumentimi me prova ligjore i ngjarjes së raportuar në sallën operative të DVP Vlorë, rreth orës 06:15 të mëngjesit të sotëm. Nga hetimet rezulton se mëngjesin e sotëm, në territorin e jashtëm të banesës së shtetasit D. G., 56 vjeç, ka shpërthyer një sobë e vogël me gaz. Nga shpërthimi është dëmtuar shtetasi D. G., i cili si pasojë ka humbur jetën, gjatë transportimit në spital. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.