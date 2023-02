Lekundje termeti ne Shqiperi, ja ku ishte epiqendra

Lekundje termeti regjistrohen ne Shqiperi.

Ngjarja ka ndodhur pak minuta me pare ndersa paraprakisht, ESMC ben me dije se fuqia ka qene 4.2. Me pas kjo vlere u vleresua ne 4.1.

Epiqendra sipas vleresimit paraprak ka qene ne zonen mes Elbasanit dhe Lushnjes.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Por raportimet flasin per lekundje te regjistruara edhe ne qarkun e Tiranes.

Ngjarja sipas ESMC ka ndodhur ne oren 18.43.

IGJEUM shpalli te dhenat ku thekson se fuqia e termetit ka qene 4.2 rihter.

Mendohet se eoiqendra e termetit ka qene ne Belsh.

Lekundjet kane vazhduar per disa sekonda nderkohe qe ende nuk ka raportime per deme apo probleme nga termeti.

Javet e fundit rajoni eshte prekur nga termete te shumta.

Shqiperia regjistroi muajt e fundit lekundje te forta ne Diber, te cilat shkaktuan edhe demtime ne banesa.