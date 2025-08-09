LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lëkundje tërmeti në Sarandë, ja ku ishte epiqendra

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 10:13
Aktualitet

Lëkundje tërmeti në Sarandë, ja ku ishte epiqendra

Një tërmet i lehtë me magnitudë 2.9 Rihter është ndjerë mëngjesin e sotëm në orën 09:20 në zonën e gjirit të Sarandës. Epiqendra ka qenë brenda gjirit, ndërsa thellësia e lëkundjes është vlerësuar 10 kilometra.

Lëkundjet shkaktuan shqetësim mes banorëve dhe pushuesve, por deri tani nuk ka raportime për dëme materiale apo lëndime. Autoritetet po monitorojnë situatën dhe ende nuk kanë dhënë informacione shtesë.

Ekspertët lidhin këto lëkundje me temperaturat e larta që kanë prekur bregdetin ditën e sotme, duke ndikuar në aktivitetin sizmik në zonë.

Banorët dhe pushuesit këshillohen të qëndrojnë vigjilentë dhe të ndjekin njoftimet zyrtare nga institucionet përgjegjëse.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion