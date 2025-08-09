Lëkundje tërmeti në Sarandë, ja ku ishte epiqendra
Një tërmet i lehtë me magnitudë 2.9 Rihter është ndjerë mëngjesin e sotëm në orën 09:20 në zonën e gjirit të Sarandës. Epiqendra ka qenë brenda gjirit, ndërsa thellësia e lëkundjes është vlerësuar 10 kilometra.
Lëkundjet shkaktuan shqetësim mes banorëve dhe pushuesve, por deri tani nuk ka raportime për dëme materiale apo lëndime. Autoritetet po monitorojnë situatën dhe ende nuk kanë dhënë informacione shtesë.
Ekspertët lidhin këto lëkundje me temperaturat e larta që kanë prekur bregdetin ditën e sotme, duke ndikuar në aktivitetin sizmik në zonë.
Banorët dhe pushuesit këshillohen të qëndrojnë vigjilentë dhe të ndjekin njoftimet zyrtare nga institucionet përgjegjëse.