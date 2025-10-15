Lefter Koka kërkon lirimin në Gjykatën e Posaçme
Gjykata e Posaçme nisi sot shqyrtimin e kërkesës së bërë nga Lefter Koka, për shuarjen e masës së sigurisë arrest në burg që lidhet me veprat penale, ku ai dyshohet që ka kryer në kuadër të dosjes së inceneratorit në Fier.
Gjyqtari i posaçëm, Erion Bani, vendosi ta shtyrjen e seancës për në datën 20 tetorit dhe vendosi ti drejtohej Gjykatës së Lartë për të marrë nga dosja disa procesverbale për vendimet që lidhen me pezullimin e afateve të paraburgimit.
Për inceneratorin e Fierit të pandehurit u cilësuan fajtorë, por Apeli e ktheu për rigjykim.
Aktualisht çështja ndodhet ne Gjykatën e Lartë për shkak të rekursit të bërë nga të pandehurit.
Në këtë gjykatë, dosja do të shqyrtohet në dhomë këshillimi me datë 21 tetor.