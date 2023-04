Lefter Alla i shtruar në spitalin e burgut, avokati i për vendimin e Apelit të GJKKO-së: Na mbetet të shkojmë në…

Ish-kryebashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla është lënë në burg këtë të premte me një vendim nga Apeli i GJKKO pas ankimimit të bërë disa ditë më parë. Në një deklaratë për mediat, avokati i tij tha se pas drejtësisë shqiptare ata do t’i drejtohen Gjykatës së Strasburgut, ku theksoi se gjendja shëndetësore e klientit të tij është e rënduar së fundmi. Lidhur me deklaratën e Allës, se arrestimi i tij është politik avokati tha se nuk ka tagër që të flasë mbi këtë çështje.

“Është gjithë kontradita, pastaj mbetet në Gjykatën e Stratzburgut. Ai ka qenë në gjendje të rënduar shëndetësuar, nuk kam tagër të them nëse arrestimi i tij është politik”, tha ai.

Kujtojmë se Alla është arrestuar nga SPAK për një abuzim me një tender me vlerë mbi 2.8 milionë euro me akuzën e “shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.

Po ashtu në burg janë lënë dhe 12 zyrtarë të tjerë të kësaj bashkie, që kanë qenë anëtarë të komisioneve për tenderë publikë.

Konkretisht, bëhet fjalë për shtetasit: Enkeleda Lleshi, Rubin Kola, Erion Isaku, Leonard Daci, Arsen Gjoka, Kujtim Zogu, Denis Xholi, Rasim Daci, Dalo Gazidedja dhe Aqif Konesha. Të gjithë, këta persona sipas SPAK janë me masën e arrestit me burg. Ndërsa, Kastriot Ibrahimaj dhe Ana Nishku janë me masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”.