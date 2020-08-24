LEXO PA REKLAMA!

Tronditëse në Kukës/ Makina përplas fëmijën dhe largohet, i mituri dërgohet me urgjencë drejt Tiranës

Lajmifundit / 24 Gusht 2020, 11:28
Aktualitet
Tronditëse në Kukës/ Makina përplas fëmijën dhe

Një fëmijë 11-vjeç është aksidentuar paraditen e sotme në Kukës. Fëmija ka qenë në lagjen Gostil në aksin rrugor Bicaj-Kukës në momentin që është përplasur nga një makinë tip "Mitsubish" e një kompanie celulare.

Ndihma e parë fëmijës i është dhënë në spitalin e Kukësit, por duke qenë se gjendja paraqitet e rëndë, 11-vjeçari me inicialet E.M. është transportuar drejt spitalit të Traumës në Tiranë për mjekim më të specializuar.

Drejtuesi i mjetit ka braktisur automjetin dhe është larguar nga vendi i aksidentit.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes, ku po punon për identifikimin e autorit dhe kapjen e tij, si dhe zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

